Μυστικά για καλό ύπνο: Το απλό αλλά πανέξυπνο τρικ με τις κάλτσες

Αν έχετε βρεθεί να στριφογυρίζετε στο κρεβάτι ανήσυχοι, με το ρολόι να προχωράει βασανιστικά και τον ύπνο να μην έρχεται, ίσως υπάρχει μια απλή αλλά αποτελεσματική λύση: να φορέσετε κάλτσες. Η ιδέα ότι οι κάλτσες μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου έχει γίνει viral στο TikTok, με τη Doctor Jess (@DoctorJesss) να εξηγεί σε βίντεό της –που έχει συγκεντρώσει πάνω από 28 εκατομμύρια προβολές– ότι το να κρατάμε τα πόδια μας ζεστά μπορεί να μας βοηθήσει να αποκοιμηθούμε πιο γρήγορα. Η εξήγηση βρίσκεται στη θερμορύθμιση του σώματος. Όταν φοράμε κάλτσες, τα αιμοφόρα αγγεία στα πόδια διαστέλλονται, επιτρέποντας στη θερμότητα να διαχυθεί πιο αποτελεσματικά. Αυτή η διαδικασία μειώνει τη θερμοκρασία του σώματος, σηματοδοτώντας στον εγκέφαλο ότι είναι ώρα για ύπνο.

Αυτός ο μηχανισμός επιβεβαιώνεται και από τη νευροεπιστήμονα Dr Mithu Storoni, η οποία στο βιβλίο της «Hyperefficient: Optimise Your Brain to Transform the Way You Work» αναφέρει ότι το να κρατάμε τα πόδια μας ζεστά μπορεί να επιταχύνει την έλευση του ύπνου. Μια ιαπωνική μελέτη του 2018 εξερεύνησε τη σχέση μεταξύ υπνηλίας και χρήσης καλτσών στον ύπνο, με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Οι συμμετέχοντες που φορούσαν κάλτσες:

Αποκοιμιόντουσαν κατά 7,5 λεπτά πιο γρήγορα

Κοιμόντουσαν 32 λεπτά περισσότερο

Ξυπνούσαν 87% λιγότερο μέσα στη νύχτα

Τα τελευταία χρόνια, διάφορες μέθοδοι έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση της αϋπνίας, όπως:

Η «2λεπτη τεχνική ύπνου» του αμερικανικού στρατού

Η κίνηση των ματιών για να ξανακοιμηθούμε αν ξυπνήσουμε στη μέση της νύχτας

Η κατανάλωση ενός κουταλιού φυστικοβούτυρου πριν τον ύπνο

Όμως, η προσθήκη ενός ζευγαριού ζεστών καλτσών στη ρουτίνα του ύπνου φαίνεται να είναι η πιο απλή και επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση για πιο ξεκούραστο και ποιοτικό ύπνο. Αν αποφασίσετε να δοκιμάσετε τη μέθοδο αυτή, επιλέξτε άνετες, βαμβακερές κάλτσες που επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει. Αποφύγετε τις πολύ στενές κάλτσες που μπορεί να εμποδίσουν την κυκλοφορία του αίματος. Ο ύπνος μπορεί να γίνει πιο εύκολος απ’ όσο νομίζετε—και η λύση ίσως να βρίσκεται απλά στο συρτάρι με τις κάλτσες σας! 🧦