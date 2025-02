Δήμος Πειραιά: Tουρνουά μπάσκετ «ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops» στην πλατεία Κανάρη

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου, η μπασκετική γιορτή «ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops» στην πλατεία Κανάρη, με μεγάλη συμμετοχή νέων της πόλης μας. Η πλατεία μετατράπηκε σε έναν υπαίθριο μπασκετικό χώρο με αγωνιστική δράση και παλμό. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στο μπάσκετ, συμμετέχοντας σε παράλληλες αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τους λάτρεις του μπάσκετ και όχι μόνο.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Ακόμα μια σημαντική αθλητική διοργάνωση, το «ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops», φιλοξένησε με επιτυχία η πόλη μας. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αυτό το δημοφιλές τουρνουά μπάσκετ, σε ένα όμορφο σκηνικό στην πλατεία Κανάρη. Το «ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops», εντάσσεται στην προσπάθειά μας να είναι ο Πειραιάς στο επίκεντρο του αθλητισμού και να υποδέχεται μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Ήδη, έχουμε ένα καλεντάρι αθλητικών εκδηλώσεων όλη τη χρονιά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά Νίκο Γέμελο και τους διοργανωτές για την πολύ καλή συνεργασία. Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε διοργανώσεις, οι οποίες ωθούν τα παιδιά και τους νέους στον αθλητισμό».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, ανέφερε:

«Άλλο ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας. Πρόκειται για το τουρνουά μπάσκετ από τη «ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops», ένα νέο ολυμπιακό άθλημα, στο οποίο συμμετείχαν οι Πειραιώτες, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός δεν αφορά μόνο στη σωματική άσκηση και τη ευεξία, αλλά ότι ταυτόχρονα αναδεικνύει την ευγενή άμιλλα και τη συνοχή της κοινωνίας μας. Ο Δήμος Πειραιά έχει θέσει ψηλά τον αθλητικό πήχη, αγαπά και υποστηρίζει τον αθλητισμό με όλες του τις δυνάμεις και επιχειρεί με ποικίλες δράσεις να φέρει τους δημότες μας και κυρίως τους νέους κοντά σ΄ αυτόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συντελεστές του τουρνουά μπάσκετ για τη συνεργασία και την άψογη διοργάνωση».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurohoops Κωνσταντίνος Παπαλουκάς, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Το Eurohoops είναι ο μεγαλύτερος Οργανισμός για μπάσκετ στην Ευρώπη και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον Πειραιά από τις διοργανώσεις μας». Στη συνέχεια ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη και τον Δήμο Πειραιά για την αμέριστη υποστήριξη.