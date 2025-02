Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Το μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον

Μια ιδιαίτερη φωτογραφία, τραβηγμένη από τον μικρότερο γιο της, πρίγκιπα Λούις, μοιράστηκε η Κέιτ Μίντλετον στα social media, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου. Στην εικόνα, η 43χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία έχει βιώσει τη δική της μάχη με την ασθένεια, ποζάρει χαμογελαστή με ανοιχτά τα χέρια, ισορροπώντας πάνω σε έναν κορμό δέντρου, μέσα σε ένα χειμωνιάτικο τοπίο στο δάσος. Φορώντας καπέλο, κασκόλ, παλτό και γάντια, απολαμβάνει τη στιγμή, ενώ το περιβάλλον γύρω της αποπνέει ηρεμία, με τον ήλιο να διαπερνά τα γυμνά δέντρα και τον πάγο να καλύπτει τις φτέρες του εδάφους. Η φωτογραφία αποκτά ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική αξία, καθώς τραβήχτηκε από τον μόλις έξι ετών πρίγκιπα Λούις, προσφέροντας μια μοναδική οπτική στις καλλιτεχνικές του ικανότητες.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από ένα λιτό αλλά δυνατό μήνυμα: «Μην ξεχνάτε να φροντίζετε όλα όσα βρίσκονται πέρα από την ασθένεια. C #WorldCancerDay». Μαζί με τη συγκεκριμένη εικόνα, δημοσιεύτηκε και μια δεύτερη φωτογραφία, την οποία τράβηξε η ίδια η Κέιτ Μίντλετον στο Γουίνδσορ, απεικονίζοντας μια φτέρη σε κοντινό πλάνο. Οι φωτογραφίες κοινοποιήθηκαν στους επίσημους λογαριασμούς του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της συζύγου του, στέλνοντας ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο και τη σημασία της ψυχικής και σωματικής υγείας.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει μιλήσει πολλές φορές για το πόσο σημαντική ήταν η επαφή της με τη φύση κατά τη διάρκεια της δικής της πορείας με την ασθένεια. Οι δύο αυτές φωτογραφίες αντικατοπτρίζουν την ηρεμία και τη δύναμη που αντλεί από το φυσικό περιβάλλον. Σήμερα, η Κέιτ Μίντλετον βρίσκεται σε ύφεση, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια σε ένα συγκινητικό βίντεο τον περασμένο Σεπτέμβριο, δίνοντας ελπίδα και δύναμη σε όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.

Don’t forget to nurture all that which lies beyond the disease. C #WorldCancerDay

📸 Prince Louis pic.twitter.com/fcAo39ntWs

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 3, 2025