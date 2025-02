Μελάνια Τραμπ: Η φωτογράφιση της ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ

Με την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, η Μελάνια Τραμπ επιστρέφει στον Λευκό Οίκο, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη δημόσια παρουσία της. Για την περίσταση, πραγματοποίησε μια κομψή φωτογράφιση για το περιοδικό Hello, επιδεικνύοντας μια πιο ώριμη και αποφασιστική εκδοχή του εαυτού της. Από την αποχώρησή της από την προεδρική κατοικία πριν από τέσσερα χρόνια, η Μελάνια είχε επιλέξει να παραμείνει μακριά από τη δημοσιότητα, αφοσιωμένη στον γιο της, Μπάρον, και στον ρόλο της ως σύζυγος. Ωστόσο, σύμφωνα με το στενό της περιβάλλον, η επιστροφή της συνοδεύεται από μια νέα αυτοπεποίθηση. Όπως αναφέρουν οι συνεργάτες της, ανάμεσά τους ο στυλίστας Hervé Pierre, η φωτογράφος Regine Mahaux και η interior designer Tham Kannalikham, η Πρώτη Κυρία εμφανίζεται πιο σίγουρη για τον εαυτό της και έτοιμη να αναλάβει νέες προκλήσεις.

EXCLUSIVE: in our latest digital cover, we have new photos and interviews all about the FLOTUS ➡️ https://t.co/jnymrj2qDC pic.twitter.com/FK6wgDPzXI

— HELLO! (@hellomag) February 3, 2025