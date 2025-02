Μπελέρης – Φειδίας: Τον προτείνει για αντιπρόεδρο Επιτροπής, “άδειασμα” από τη ΝΔ

Στο επίκεντρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντης Μπελέρης, λόγω της απόφασής του να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Κύπριου youtuber, Φειδία Παναγιώτου, για τη θέση του αντιπροέδρου στην Ειδική Επιτροπή «Ασπίδα για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η πρόταση του Μπελέρη δεν απέφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς ο Παναγιώτου ηττήθηκε με 33-21 ψήφους από τον υποψήφιο των Σοσιαλιστών. Ωστόσο, η πρωτοβουλία του προκάλεσε αντιδράσεις, τόσο από την πλευρά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, που έκανε λόγο για σύμπλευση της ΝΔ με την ακροδεξιά και τον Έλον Μασκ, όσο και από την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Ελίζα Βόζεμπεργκ, η οποία αποστασιοποιήθηκε από την κίνηση αυτή.

Η υποψηφιότητα του Φειδία Παναγιώτου είχε ήδη λάβει στήριξη από τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη του Χ, Έλον Μασκ, ο οποίος σε ανάρτησή του κάλεσε τους ευρωβουλευτές να τον ψηφίσουν, χαρακτηρίζοντάς τον ως «έξυπνο, αεικίνητο και ειλικρινά ενδιαφερόμενο για τους πολίτες».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπελέρης δεν ενημέρωσε εκ των προτέρων την επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ, Ελίζα Βόζεμπεργκ, η οποία πληροφορήθηκε για την κίνηση του από τον επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΔΗΣΥ, Λουκά Φουρλά. Ο ίδιος υπερασπίστηκε την επιλογή του, τονίζοντας πως στήριξε τον Παναγιώτου αποκλειστικά λόγω της ελληνικής καταγωγής του.

Η στάση του προκάλεσε την αντίδραση του Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για σύμπλευση με την ακροδεξιά, υποστηρίζοντας ότι η υποψηφιότητα του Παναγιώτου εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του Μασκ στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ, μαζί με περιθωριακές ακροδεξιές ομάδες, στήριξε έναν άνθρωπο που έχει ταυτιστεί με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία, ο οποίος συχνά παρεμβαίνει στις πολιτικές εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πλευρά της, η Ελίζα Βόζεμπεργκ κατέστησε σαφές πως η απόφαση του Μπελέρη ήταν προσωπική και δεν συνδέεται με την πολιτική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο ίδιος, με νεότερη ανάρτησή του, επιβεβαίωσε τα λεγόμενά της, υπογραμμίζοντας πως η στήριξή του στον Παναγιώτου ήταν δική του πρωτοβουλία.

Η υποψηφιότητα του Κύπριου youtuber είχε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, με τον ίδιο να προωθεί την εκλογή του μέσω διαδικτυακής καμπάνιας, επικαλούμενος την ανάγκη προστασίας των δημοκρατικών διαδικασιών της ΕΕ από ξένες παρεμβάσεις.

Vote for Fidias. He is smart, super high energy and genuinely cares about you! https://t.co/2JeatKXW0u

— Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2025