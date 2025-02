Σουηδία πυροβολισμοί σε σχολείο: Σοκάρουν τα βίντεο από το μακελειό

Μακελειό σημειώθηκε σήμερα σε κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων στο Ορεμπρό της Σουηδίας, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας δέκα ανθρώπους. Πρόκειται για τη φονικότερη επίθεση που έχει καταγραφεί ποτέ σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας. Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, έκανε λόγο για μια οδυνηρή ημέρα για τη Σουηδία, τονίζοντας πως παραμένουν ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Κάλεσε, μάλιστα, τους πολίτες να μην προχωρήσουν σε «εικασίες» σχετικά με τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος βρέθηκε επίσης νεκρός. Ο Ρομπέρτο Άιντ Φόρεστ, αρχηγός της αστυνομίας του Ορεμπρό, επιβεβαίωσε πως ο δράστης δεν είχε καμία σχέση με συμμορίες και δεν ήταν γνωστός στις αρχές. Τόνισε επίσης πως δεν υπάρχει άμεση απειλή για περαιτέρω επιθέσεις.

Breaking News: Tragic School Shooting in Örebro, Sweden Leaves at Least 10 Dead. The 35-year-old shooter went in with an automatic weapon, leaving behind a scene straight out of a horror movie. #OrebroShooting #UnknownIdentity #AIInvestigationspic.twitter.com/P55Mb9Onrp

— 24/7WeatherPhenomenaObserver (@24weather24) February 4, 2025