Φυλακές Ελ Σαλβαδόρ – ΗΠΑ: Το πρωτοφανές σχέδιο για αποστολή κρατουμένων που εξετάζει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, πρότεινε τη Δευτέρα τη φιλοξενία κρατουμένων από τις ΗΠΑ έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, πρόταση που έτυχε θετικής ανταπόκρισης από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη συνάντησή τους στο Σαν Σαλβαδόρ. Ο Μπουκέλε ανακοίνωσε μέσω X ότι πρότεινε την εξωτερική ανάθεση μέρους του αμερικανικού σωφρονιστικού συστήματος, με αντάλλαγμα μια οικονομική ενίσχυση που θα βοηθήσει τη βιωσιμότητα των φυλακών του Ελ Σαλβαδόρ. Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, η πρόταση περιλαμβάνει τόσο Αμερικανούς υπηκόους όσο και κατόχους άδειας παραμονής στις ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την πρόταση «πρωτοφανή» και εξήρε την προσφορά του Ελ Σαλβαδόρ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του και σημειώνοντας ότι είχε συζητήσει το θέμα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ειδικότερα τη δράση συμμοριών από τη Λατινική Αμερική, όπως η MS-13 από το Ελ Σαλβαδόρ και η Tren de Aragua από τη Βενεζουέλα.

Just what the doctor ordered ~ ~ ‘Impossible to escape’: El Salvador unveils new mega-prison for gangs @nypost pic.twitter.com/1mSYw1kMfK — Mary (@matjendav4) February 27, 2023

Ωστόσο, η πρόταση εγείρει νομικά ζητήματα, καθώς η ισχύουσα αμερικανική νομοθεσία δεν επιτρέπει την απέλαση Αμερικανών πολιτών σε άλλες χώρες. Ο Τραμπ έχει εκφράσει την πρόθεσή του να τερματίσει το δικαίωμα της απόκτησης υπηκοότητας μέσω γέννησης και να αυξήσει τις απελάσεις παράτυπων μεταναστών. Παράλληλα, ο Μπουκέλε, που επανεξελέγη παρακάμπτοντας συνταγματικούς περιορισμούς, συνεχίζει τη σκληρή πολιτική του κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Το 2023 εγκαινίασε τη μεγαλύτερη φυλακή στη Λατινική Αμερική, με δυνατότητα φιλοξενίας έως και 40.000 κρατουμένων, ενώ σήμερα υπολογίζεται ότι εκεί κρατούνται περίπου 15.000 άτομα.

El Salvador has transferred around 2,000 inmates to its new ‘mega prison,’ the largest in the Americas with a capacity of 40,000. The move is part of President Nayib Bukele’s extended state of exception, introduced in 2022 following a spike in gang-related murders. pic.twitter.com/w3p7VaDlOv — CGTN Europe Breaking News (@CGTNEuropebreak) June 14, 2024

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη ανακαλέσει την προστασία από απέλαση για 600.000 πολίτες της Βενεζουέλας, χωρίς να έχει ακόμα λάβει αντίστοιχη απόφαση για 232.000 Σαλβαδοριανούς με προσωρινό καθεστώς στις ΗΠΑ. Ο Ρούμπιο τόνισε ότι το Ελ Σαλβαδόρ είναι έτοιμο να δεχθεί τους υπηκόους του, ενώ ο Μπουκέλε υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ρούμπιο στο Σαν Σαλβαδόρ, οι δύο χώρες ανακοίνωσαν επίσης μια συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, που επιδιώκει να αναπτύξει το Ελ Σαλβαδόρ στο πλαίσιο της ενεργειακής στρατηγικής του Μπουκέλε.

El Salvador’s government moved thousands of suspected gang members to a newly opened ‘mega prison,’ the latest step in a controversial crackdown on crime that has caused the Central American nation’s prison population to soar https://t.co/IUL4xjinr5 pic.twitter.com/c7pYyNASBR — Reuters (@Reuters) February 25, 2023

Οι φυλακές-«φρούρια» του Ελ Σαλβαδόρ έχουν γίνει σύμβολο της σκληρής καταστολής κατά του εγκλήματος που εφαρμόζει η κυβέρνηση του προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε. Πρόκειται για τεράστιες και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, σχεδιασμένες για τη μαζική κράτηση υπόπτων για εγκληματική δράση, κυρίως μελών συμμοριών όπως η MS-13 και η Barrio 18. Η πιο διάσημη από αυτές είναι η “Κέντρο Κράτησης Τρομοκρατών” (CECOT) που εγκαινιάστηκε το 2023 στην Τεκολούκα, περίπου 75 χιλιόμετρα από το Σαν Σαλβαδόρ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη φυλακή της Λατινικής Αμερικής, με ονομαστική χωρητικότητα 40.000 κρατουμένων. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι εκεί κρατούνται περίπου 15.000 άτομα, κυρίως ύποπτα μέλη συμμοριών.

🚨HOLY SHLIT🚨 El Salvador’s President Bukele has proposed an intriguing offer to the United States: to accept and house prisoners, including American citizens. Could you imagine being housed in the El Salvador prison system? pic.twitter.com/pMenCARNtc — 🇺🇸 Larry 🇺🇸 (@LarryDJonesJr) February 4, 2025

Χαρακτηριστικά

Υψηλά επίπεδα ασφαλείας: Διπλά ηλεκτροφόρα τείχη, τεθωρακισμένα φυλάκια, προηγμένα συστήματα επιτήρησης.

Απομόνωση των κρατουμένων: Ελάχιστος χρόνος εκτός κελιού, σχεδόν ανύπαρκτη επαφή με τον έξω κόσμο.

Βίαιες συνθήκες: Αναφορές από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιλούν για κακομεταχείριση, βασανιστήρια και αυθαίρετες συλλήψεις.

🤯🤯🤯 More than 12,000 alleged gang members are locked up in a mega-prison in Tecoluca, El Salvador. 🇸🇻 The penitentiary was built on the orders of President Nayib Bukele as a symbol of his war against gangs. pic.twitter.com/nKx6nCJVkN — Drake Slayer (@drakeslayer100) February 4, 2025

Ο Μπουκέλε, μέσα από ένα σκληρό καθεστώς έκτακτης ανάγκης, έχει καταφέρει να συλλάβει πάνω από 70.000 υπόπτους για συμμετοχή σε συμμορίες από το 2022. Αυτό έχει οδηγήσει σε δραστική μείωση της εγκληματικότητας, αλλά και σε διεθνείς επικρίσεις για καταπάτηση δικαιωμάτων. Οργανώσεις όπως η Human Rights Watch καταγγέλλουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.