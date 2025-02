Φωτιές Λος Άντζελες: Γύρισε στο σπίτι του και ανακάλυψε έναν… απρόσμενο επισκέπτη

Ένας κάτοικος του Λος Άντζελες έκανε μια απρόσμενη ανακάλυψη όταν επέστρεψε στο σπίτι του μετά την καταστροφική πυρκαγιά Eaton, που έπληξε την περιοχή του. Ο 41χρονος Samy Arbid βρέθηκε αντιμέτωπος με μια τεράστια αρκούδα βάρους 238 κιλών, η οποία είχε βρει καταφύγιο στον υπόγειο χώρο του σπιτιού του στην Altadena. Ο Arbid ανακάλυψε την παρουσία της αρκούδας όταν τοποθέτησε μια κάμερα παρακολούθησης κάτω από το σπίτι του, λίγες μέρες μετά την πυρκαγιά. Σύμφωνα με τις αρχές, η αρκούδα πιθανότατα είχε καταφύγει εκεί από φόβο κατά τη διάρκεια της φωτιάς. «Τοποθετήσαμε μια κάμερα με φως και συνειδητοποιήσαμε ότι μια τεράστια αρκούδα είχε εγκατασταθεί κάτω από το σπίτι», δήλωσε ο Arbid στο CBS News. «Ήταν αρκετά αγχωτικό για ένα διάστημα», πρόσθεσε.

Recently, CDFW safely removed a 525-pound bear from a crawl space in LA County after the homeowner was evacuated due to the Eaton Fire. The homeowner was able to return once power was restored, and the home is now bear-proof. pic.twitter.com/I7vPM5cLxZ

— California Department of Fish and Wildlife (@CaliforniaDFW) January 30, 2025