Σεισμοί Κυκλάδες: Πάνω από 555 δονήσεις σε Σαντορίνη, Αμοργό και Θήρα

Η σεισμική δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή της Σαντορίνης παραμένει έντονη, με περισσότερους από 555 σεισμούς μεγέθους έως 4,9 Ρίχτερ να έχουν καταγραφεί τις τελευταίες πέντε ημέρες, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Από αυτούς, τουλάχιστον 200 ξεπερνούν τα 3 Ρίχτερ, ενώ ο αριθμός των δονήσεων μεταβάλλεται διαρκώς λόγω της συνεχιζόμενης σεισμικής διέγερσης.

Since January 28th, the island of Santorini has experienced a significant increase in seismic activity. More than 555 earthquakes with magnitudes up to 5 have been recorded. These earthquakes are concentrated about 25 kilometers northeast of Santorini. pic.twitter.com/DZXH0QVpkw

— EMSC (@LastQuake) February 3, 2025