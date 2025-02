Χαρδαλιάς από Βρυξέλλες: Η επιλογή Bonilla θα προωθήσει τις αξίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Στις εργασίες ανάδειξης του Ισπανού Περιφερειάρχη της Ανδαλουσίας Juan Manuel Moreno Bonilla, ως υποψήφιου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP CoR) για τις εκλογές του Φεβρουαρίου που θα αναδείξουν το επόμενο Προεδρείο της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και της ανάδειξης νέου προέδρου του EPP CoR, μετείχε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Από τις Βρυξέλλες ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε χαρακτηριστικά πως:

«Από εδώ, απ’ τον πυρήνα των ευρωπαϊκών αποφάσεων, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον κ. Bonilla για την ανάδειξή του ως υποψηφίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στις επικείμενες εκλογές για την προεδρία της Επιτροπής των Περιφερειών της Ε.Ε. Η επιλογή του αποτελεί αναγνώριση της εμπειρίας, της αποτελεσματικότητας και της δέσμευσής του για την προώθηση των αξιών της Ευρώπης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είμαι βέβαιος ότι, ως πρόεδρος, θα συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών Περιφερειών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Και πρόσθεσε:

«Η Περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη να στηρίξει κάθε πρωτοβουλία που θα ενισχύσει τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα διεθνή φόρα, προωθώντας την περιφερειακή ανάπτυξη, την αειφορία, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική συνοχή και ισχυροποιώντας τις διεκδικήσεις μας για επαρκή χρηματοδοτικά εργαλεία και ξεκάθαρες αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκό και διεθνή επίπεδο.

Εύχομαι στον κ. Moreno Bonilla καλή επιτυχία στις επερχόμενες εκλογές του Φεβρουαρίου και είμαι σίγουρος ότι υπό την ηγεσία του, η Επιτροπή των Περιφερειών θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο το μοντέλο μιας αποκεντρωμένης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για ακόμα πιο ανταγωνιστικές και ισχυρές Περιφέρειες. Η Περιφέρεια Αττικής είναι εδώ, διεκδικώντας για μια ακόμη φορά τον πρωταγωνιστικό ρόλο που της αξίζει».

Παράλληλα ο Περιφερειάρχης Αττικής έδωσε συγχαρητήρια και ευχήθηκε καλή επιτυχία και στην κ. Sari Rautio από τη Φινλανδία για την εκλογή της στη θέση της Προέδρου του EPP CoR, κατόπιν σχετικής μυστικής ψηφοφορίας που διεξήχθη σήμερα νωρίς το μεσημέρι.

«Πρόκειται για μια πολιτικό που γνωρίζει καλά τα προβλήματα της γηραιάς ηπείρου. Την ακούσαμε στην εισηγητική της ομιλία να κάνει λόγο μεταξύ άλλων για τα προβλήματα της κλιματικής κρίσης, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην περσινή καταστροφική πυρκαγιά στην Αττική. Είμαι σίγουρος ότι η συνεισφορά της θα ενισχύσει στον μέγιστο βαθμό την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» όπως είπε.

Συναντήσεις Περιφερειάρχη στο περιθώριο των εργασιών

Ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς είχε επαφές με Ευρωπαίους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται ο Περιφερειάρχης της Ανδαλουσίας Juan Manuel Moreno Bonilla, που ορίστηκε υποψήφιος του ΕΛΚ για το Προεδρείο της Επιτροπής των Περοφερειών της Ε.Ε., η κα Sari Rautio, νέα Πρόεδρος του EPP CoR, και ο γενικός γραμματέας του ΕΛΚ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών Heinz-Peter KNAPP.

Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση των Περιφερειών, την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, καθώς και τη σημασία της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην ενίσχυση της συνοχής και της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Επιπλέον, αντάλλαξε απόψεις για βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση κρίσεων και υπογράμμισε την ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών Περιφερειών, με στόχο τη διαμόρφωση ισχυρών και ανθεκτικών τοπικών κοινωνιών.

Τι είναι η Επιτροπή των Περιφερειών (CoR)

Αποτελεί συμβουλευτικό οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελείται από τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Στόχος του είναι να διασφαλίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα έχουν λόγο στη νομοθετική διαδικασία της Ε.Ε. και ότι οι αποφάσεις λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των πολιτών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το EEP CoR (European People’s Party in the Committee of the Regions) αποτελεί την πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP) στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέλη του είναι αιρετοί τοπικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι που ανήκουν σε κόμματα που είναι μέλη της εν λόγω ομάδας και έχουν ως στόχο:

1. Να προωθούν τις αξίες και τις πολιτικές του EPP σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

2. Να διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές της Ε.Ε. λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των περιφερειών και των δήμων.

3. Να συνεργάζονται με άλλα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. για την ενίσχυση της συνοχής και της ανάπτυξης.