Σελένα Γκόμεζ – Τραμπ: Η απάντηση του Λευκού Οίκου στην τραγουδίστρια

Η κυβέρνηση του προέδρου Donald Trump δημοσίευσε την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου ένα βίντεο ως απάντηση στη συγκινησιακή ανάρτηση της Selena Gomez στο Instagram, όπου εξέφρασε τη θλίψη της για τις απελάσεις μεταναστών χωρίς χαρτιά. Στην επίσημη δημοσίευση του Λευκού Οίκου στα κοινωνικά δίκτυα, τρεις μητέρες, των οποίων τα παιδιά έχασαν τη ζωή τους από άτομα χωρίς έγγραφα, απευθύνονται στην τραγουδίστρια. Το βίντεο, με τίτλο «Moms of Victims of Illegal Aliens SLAM Selena Gomez: You Didn’t Cry for Our Daughters», παρουσιάζει τις δηλώσεις των γυναικών παράλληλα με αποσπάσματα της Gomez να κλαίει. Η ανάρτηση χαρακτηρίζει τις μητέρες ως «θαρραλέες γυναίκες». «Βλέποντας αυτό το βίντεο, είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι είναι γνήσιο, επειδή είναι ηθοποιός», σχολιάζει η Alexis Nungaray. «Είμαι τόσο χαρούμενη που κέρδισε ο Trump. Χαίρομαι που αυτό είναι ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που θα συμβάλουν στη μετανάστευση», δηλώνει η Tammy Nobles, αν και δεν διευκρινίζεται ποιο νομοσχέδιο αναφέρεται. Η Patty Morin εκφράζει αμφιβολίες, θεωρώντας το βίντεο της Gomez μια προσπάθεια δημιουργίας συναισθηματικής αντίδρασης.

Η 12χρονη κόρη της Nungaray, Jocelyn, δολοφονήθηκε στο Χιούστον τον Ιούνιο του 2024. Η Kayla Hamilton, κόρη της Nobles, σκοτώθηκε στο Μέριλαντ το 2022, ενώ η Rachel Morin, κόρη της Morin, σκοτώθηκε το 2023. Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του στις 20 Ιανουαρίου, ο Trump έχει υιοθετήσει αυστηρότερη πολιτική απέναντι στους μετανάστες χωρίς χαρτιά, εφαρμόζοντας εκτεταμένες απελάσεις. Στις 28 Ιανουαρίου υπέγραψε τον νόμο Laken Riley Act, επιβάλλοντας αυστηρότερες ποινές για παρανομούντες μετανάστες. Επιπλέον, μέσω προεδρικού μνημονίου, διέταξε την προετοιμασία κέντρου κράτησης στον κόλπο του Γκουαντάναμο για έως και 30.000 άτομα. Στις 27 Ιανουαρίου, η Selena Gomez, με καταγωγή από το Τέξας και μεξικανικές ρίζες, ανήρτησε βίντεο στο Instagram Stories, εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένη, λέγοντας: «Λυπάμαι. Οι άνθρωποί μου δέχονται επίθεση, τα παιδιά. Δεν καταλαβαίνω. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι, αλλά δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Θα προσπαθήσω τα πάντα, το υπόσχομαι».