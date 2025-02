Υπέρβαρη ράπερ μήνυσε εταιρεία ταξί γιατί αρνήθηκε να τη μεταφέρει

Η 36χρονη ράπερ Dank Demoss, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Dajua Blanding, κατέθεσε μήνυση εναντίον της εταιρείας ταξί Lyft, ισχυριζόμενη ότι ένας οδηγός αρνήθηκε να την παραλάβει λόγω του βάρους της. Σύμφωνα με τη μήνυση, ο οδηγός φοβήθηκε ότι δεν θα χωρούσε στο αυτοκίνητό του και ότι το βάρος της θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στα λάστιχα του οχήματος. Η Blanding βιντεοσκόπησε την αντιπαράθεσή της με τον οδηγό, στην οποία φαίνεται να τον διαβεβαιώνει ότι μπορεί να χωρέσει στο όχημά του, με εκείνον να απαντά: «Πίστεψέ με, δεν μπορείς». Παρότι ο οδηγός προσφέρθηκε να ακυρώσει τη διαδρομή και να επιστρέψει τα χρήματά της, η ράπερ προχώρησε σε νομική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι η άρνησή του συνιστά διάκριση.

NEW: 489 pound rapper Dank Demoss has launched a lawsuit against Lyft after one of their drivers denied her a ride because he said she wouldn’t fit in his car.

The driver was apparently worried that his car wouldn’t be able to handle her weight.

Demoss claims in her lawsuit… pic.twitter.com/rOQ8Sj4XuM

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 28, 2025