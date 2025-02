Nirvana συναυλία 2025: Μια αναπάντεχη επανένωση

Η δύναμη της μουσικής και η αλληλεγγύη ενώθηκαν στη μεγάλη συναυλία FireAid, η οποία είχε στόχο την υποστήριξη των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες. Το κοινό παρακολούθησε συγκινητικές στιγμές, μοναδικές ερμηνείες και μια ιστορική επανένωση που κανείς δεν περίμενε: οι Nirvana ανέβηκαν ξανά στη σκηνή, φέρνοντας αναμνήσεις από μια άλλη εποχή και συγκινώντας το πλήθος. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικούς χώρους και διήρκεσε πέντε ώρες, με πλήθος διάσημων καλλιτεχνών να ανεβαίνουν στη σκηνή. Ωστόσο, η επανένωση των Nirvana αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή της βραδιάς.

Dave Grohl’s daughter Violet sings lead, as Kim Gordon plays bass with the surviving members of Nirvana to perform “All Apologies” at the FireAid benefit concert in Los Angeles pic.twitter.com/PdQOhFAAcg

— B-Sides (@BSidesTV) January 31, 2025