Φιλαδέλφεια πτώση αεροσκάφους: Νέα αεροπορική τραγωδία

Τραγικό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, όπου έξι άνθρωποι – μεταξύ των οποίων και ένα άρρωστο κορίτσι – έχασαν τη ζωή τους όταν το ιδιωτικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη. Το δυστύχημα έρχεται μόλις 48 ώρες μετά από μια άλλη αεροπορική τραγωδία, όπου 67 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουάσινγκτον λόγω σύγκρουσης στρατιωτικού ελικοπτέρου με επιβατικό αεροσκάφος της American Airlines. Οι τοπικές αρχές δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει εάν υπήρξαν θύματα και στο έδαφος, καθώς το δικινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και καταστήματα. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), το αεροσκάφος Learjet 55 απογειώθηκε από αεροδρόμιο της βορειοανατολικής Φιλαδέλφειας με προορισμό το Μπράνσον του Μιζούρι, πριν συντριβεί περίπου έξι χιλιόμετρα από το σημείο απογείωσης, λίγο μετά τις 18:30 (τοπική ώρα). Όλοι οι επιβαίνοντες, που ήταν Μεξικανοί υπήκοοι, έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με την εταιρεία Jet Rescue Air Ambulance, στην οποία ανήκε το αεροσκάφος.

Ο ιδιοκτήτης της Jet Rescue Air Ambulance, Σάι Γκολντ, αποκάλυψε πως το αεροπλάνο μετέφερε ένα κορίτσι που είχε υποβληθεί σε σωτήρια ιατρική θεραπεία και επέστρεφε στο Μεξικό, συνοδευόμενο από τη μητέρα του, έναν γιατρό, έναν νοσηλευτή και τα δύο μέλη του πληρώματος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε το δυστύχημα στο Truth Social, γράφοντας: «Πολύ λυπηρό να βλέπεις το αεροπλάνο να πέφτει στη Φιλαδέλφεια. Αθώες ψυχές χάθηκαν ξανά».

Footage of the Jet Rescue Air Ambulance crash in Philadephia, filmed by a bystander just a few hundred feet from the impact. pic.twitter.com/sh2dCj2pAf

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 1, 2025