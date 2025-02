Φουρνιέ στο Χ: Ο Γάλλος σούπερ σταρ ζήτησε να μάθει τις… «σπεσιαλιτέ της Πάτρας»

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν ενδιαφέρεται μόνο για το μπάσκετ, αλλά και για τις γαστρονομικές απολαύσεις της Ελλάδας. Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Εφές και ενόψει του αγώνα με τον Προμηθέα στην Πάτρα, ο Γάλλος σταρ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τοπική κουζίνα. Έχοντας ήδη εκφράσει την αγάπη του για ελληνικές λιχουδιές όπως το σουβλάκι, η φέτα, η μπουγάτσα και τα τρίγωνα Πανοράματος, ο Φουρνιέ στράφηκε στα social media για νέες γευστικές προτάσεις. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ρώτησε τους διαδικτυακούς του φίλους:

Η ερώτησή του πυροδότησε άμεσες αντιδράσεις, με πολλούς να προτείνουν τοπικά πιάτα και γεύσεις που χαρακτηρίζουν τη γαστρονομική ταυτότητα της αχαϊκής πρωτεύουσας. Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού φαίνεται να απολαμβάνει την πολιτιστική πλευρά του ελληνικού μπάσκετ, εξερευνώντας όχι μόνο τα γήπεδα, αλλά και τις γεύσεις της χώρας. Θα δοκιμάσει άραγε κάποια από τις πατρινές σπεσιαλιτέ πριν από το ματς της Κυριακής; Ο χρόνος θα δείξει!

Any Patras specialties I should be aware of?

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) February 1, 2025