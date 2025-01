Σαμπαλένκα: Ανιδράσεις για το βίντεο που τη δείχνει να προσποιείται ότι ουρεί στο βραβείο για τη 2η θέση στο Australian Open

Viral έχει γίνει το βίντεο που δείχνει την τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα να προσποιείται ότι… ουρεί πάνω στο βραβείο για τη 2η θέση στο Australian Open. Στο βίντεο που φέρεται να έχει καταγραφεί λίγο μετά την ήττα της Σαμπαλένκα με 2-1 σετ από την Μάντισον Κις στον τελικό του αυστραλιανού όπεν, φαίνονται η γνωστή τενίστρια, ο Έλληνας σύντροφός της Γιώργος Φραγκούλης και ο γυμναστής της, να κάνουν κινήσεις σα να «ξαλαφρώνουν» πάνω στο βραβείο.

Η Σαμπαλένκα, σε παλαιότερες δηλώσεις της, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τη δεύτερη θέση. «Πιστεύω ότι όταν φτάνεις στους τελικούς, ή θα κατακτήσεις τον τίτλο ή τίποτα. Κανείς δεν θυμάται τον φιναλίστ. Κανείς δεν βάζει δίπλα στο όνομα του νικητή το όνομα του φιναλίστ», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

