Ανάρτηση Μητσοτάκη για την τραγωδία στο χιονοδρομικό κέντρο στην Τουρκία

Τη θλίψη του για την τραγωδία στο χιονοδρομικό κέντρο στην τουρκική επαρχία Μπόλου εξέφρασε με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Deeply saddened by the tragic loss of lives in the ski resort fire in Bolu, Turkey. On behalf of Greece, I extend heartfelt condolences to the families of the victims and wish a swift recovery to the injured.

