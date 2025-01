Viral ο Ζούκερμπεργκ που πιάστηκε να κοιτά το στήθος της Λόρεν Σάντσεζ

Από τα παρεπόμενα της ορκωμοσίας Τραμπ ξεχωριστή θέση κατέχει η σκηνή με πρωταγωνιστές τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ και τη Λόρεν Σάντσεζ. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο όπου και έγιναν viral, ο ιδρυτής της Meta φαίνεται να κάθεται δίπλα στη Σάντσεζ, ενώ μια στιγμή τραβά την προσοχή, όταν φαίνεται να κοιτάει το αβυσσαλέο ντεκολτέ της. Η Λόρεν Σάντσεζ, σύντροφος του Τζεφ Μπέζος, σχολιάστηκε αρνητικά για τη σέξι εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό λευκό κοστούμι με ένα δαντελένιο τοπ που θύμιζε σουτιέν. Αντίθετα, η σύζυγος του Ζούκερμπεργκ, Πρισίλα Τσαν, που καθόταν από την άλλη πλευρά του, προτίμησε ένα πιο λιτό στιλ, φορώντας πέρλες και μια ζακέτα κουμπωμένη μέχρι επάνω.

Τα social media δεν άφησαν ασχολίαστο το περιστατικό, με τους περισσότερους χρήστες να κατακρίνουν τη Λόρεν Σάντσεζ που επέλεξε ένα τόσο αισθησιακό ντύσιμο για μια τέτοια περίσταση.

Σημειώνεται ότι η Λόρεν Σάντσεζ έφτασε μαζί με τον σύντροφό της, Τζεφ Μπέζος, στη Ροτόντα του Καπιτωλίου, πριν από την έλευση του Ντόναλντ Τραμπ και της οικογένειάς του. Η σύντροφος του δισεκατομμυριούχου φορούσε ένα μακρύ λευκό παλτό, το οποίο έβγαλε εντός της Ροτόντας. Βγάζοντας το παλτό αποκάλυψε το λευκό κοστούμι που επέλεξε να φορέσει, μέσα από το σακάκι του οποίου φαινόταν ένα δαντελωτό λευκό τοπ.

Eyes up, Zuck! Mark Zuckerberg couldn’t keep his eyes off of Jeff Bezo’s fiancée at Trump’s inauguration. pic.twitter.com/E1Mcfs1AyV

Η εμφάνισή της προκάλεσε πολλά σχόλια στο X, όπου οι χρήστες έσπευσαν να τονίσουν ότι ήταν ανάρμοστη η στιλιστική επιλογή της .«Η μελλοντική σύζυγος του Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ, είναι απίστευτα ακατάλληλα ντυμένη για μια κρατική εκδήλωση. Κάποιος θα έπρεπε να της πει ότι το να έχει το λευκό δαντελένιο σουτιέν της σε κοινή θέα δεν είναι αποδεκτό», σημείωσε ένας χρήστης. «Πάνω που απολάμβανα την ομορφιά και την κλάση της Μελάνια Τραμπ, μπαίνει η Λόρεν Σάντσεζ φορώντας μόνο ένα σουτιέν», «Σήμερα δεν είναι εκδήλωση νυχτερινού κέντρου. Δείξτε λίγη αξιοπρέπεια», ήταν κάποια άλλα σχόλια.

Jeff Bezos future wife Lauren Sanchez is incredibly inappropriately dressed for a state occasion. Someone should have told her that having her white lace bra out on display is not acceptable. pic.twitter.com/MvwyvuI6R3

— Brittany Gadoury (@brittanygadoury) January 20, 2025