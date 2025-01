Έρχεται το ρομπότ που θα μπορούσε να μεταμορφώσει την κτηνοτροφία

Γνωρίστε το SwagBot: ένα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη που θα μπορούσε ενδεχομένως να μεταμορφώσει την κτηνοτροφία βοοειδών. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ ποντάρουν σε αυτό, για να κάνουν τη βιομηχανία πιο έξυπνη, πιο πράσινη και πιο αποτελεσματική. Χαρακτηριστικά υποστηρίζουν ότι «μόλις τα γελάδια συνηθίσουν το ρομπότ, θα το ακολουθούν παντού». Το SwagBot είναι γεμάτο με αισθητήρες και ικανότητα για μηχανική μάθηση, μπορεί να ελέγχει την υγεία, τον τύπο και την πυκνότητα των βοσκοτόπων και να παρακολουθεί ακόμη και την υγεία της αγελάδας. Χρησιμοποιώντας δεδομένα για την αυτόνομη εκτροφή των βοοειδών στους καλύτερους βοσκοτόπους, μπορεί να τα μετακινήσει πριν η γη υπερβοσκηθεί και το έδαφος υποβαθμιστεί. Ο Salah Sukkarieh, η ομάδα του οποίου κατασκεύασε το SwagBot, είναι καθηγητής ρομποτικής στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ.

