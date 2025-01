Οι «σακούλες με δώρα» τηw Χαμάς στις ισραηλινές ομήρους που απελευθερώθηκαν

«Σακούλες με δώρα» από τη Χαμάς έλαβαν οι πρώτοι Ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν χθες, Κυριακή 19 Ιανουαρίου. Ειδικότερα, σε καθέναν από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς δόθηκε μια παράξενη σακούλα πριν παραδοθούν στον «Ερυθρό Σταυρό», ενώ η οργάνωση κυκλοφόρησε ένα εξίσου παράξενο προπαγανδιστικό βίντεο με την επιστροφή τους, σημειώνει η New York Post. Οι σακούλες περιείχαν «δώρα και αναμνηστικά», τα οποία περιελάμβαναν φωτογραφίες τους στην αιχμαλωσία, μια αναμνηστική φωτογραφία της ίδιας της Γάζας και κάποιου είδους πιστοποιητικό, ανέφερε το ισραηλινό πρακτορείο Ynet.

Και οι τρεις όμηροι – η Romi Gonen, η Emily Damari και η Doron Steinbrecher – βιντεοσκοπήθηκαν να μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο και στη συνέχεια, χωρίς να πει λέξη, ένας άνδρας της Χαμάς παρέδωσε στον κάθε όμηρο από μια χάρτινη σακούλα με το έμβλημα της ομάδας. Ενδεχομένως χωρίς επιλογή, οι γυναίκες βιντεοσκοπήθηκαν να χαμογελούν καθώς κρατούσαν τα πιστοποιητικά τους και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν από μια συνοδεία οπλισμένων και μασκοφόρων ανδρών.

Οι όμηροι περιέγραψαν τις σακούλες με τα δώρα ως «κυνικό παιχνίδι», που προφανώς είχε ως στόχο να τις χειραγωγήσει, σύμφωνα με την Jerusalem Post. Στο υπόλοιπο βίντεο, το οποίο περιήλθε στην κατοχή των Times of Israel, οι τρεις Ισραηλινές φαίνονται να οδηγούνται στους δρόμους της πόλης της Γάζας με μια αυτοκινητοπομπή από οπλισμένους άνδρες, ενώ πλήθος πολιτών πολιορκούσε τα οχήματα, χτυπούσε τα παράθυρα και φώναζε στα αραβικά. Σε αρκετά σημεία τα αυτοκίνητα αναγκάζονται να σταματήσουν καθώς το πλήθος δεν έφευγε από τη μέση.

Τελικά οι όμηροι έφτασαν σε μια αυτοκινητοπομπή με αυτοκίνητα του Ερυθρού Σταυρού, τους παρέδωσαν και στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε ασφαλές μέρος. Οι τρεις όμηροι που απελευθερώθηκαν την Κυριακή ήταν οι πρώτοι από τους 33 που αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι κατά τη διάρκεια της πρώτης από τις τρεις φάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Άλλοι τέσσερις αναμένεται να απελευθερωθούν σε επτά ημέρες, με την πρώτη φάση να αφορά σε μεγάλο βαθμό γυναίκες, παιδιά και ασθενείς, τραυματίες ή ηλικιωμένους. Η δεύτερη φάση, η διαπραγμάτευση της οποίας θα αρχίσει σε περίπου 16 ημέρες, αναμένεται να περιλαμβάνει ομήρους που βρίσκονται στον ισραηλινό στρατό.

Hamas releases a propaganda video showing the release of hostages Romi Gonen, Emily Damari, and Doron Steinbrecher from captivity in the Gaza Strip earlier today.

The video shows Hamas operatives giving the hostages “gift bags” before they were freed. The bags reportedly… pic.twitter.com/wWzqMzUQHL

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 19, 2025