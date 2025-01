Τζέσικα Σίμπσον: «Άλλος άνθρωπος» μετά την απώλεια κιλών και το διαζύγιο

Η Τζέσικα Σίμπσον δεν αφήνει το διαζύγιό της με τον Έρικ Τζόνσον μετά από 10 χρόνια γάμου, να χαλάσει την ψυχολογία της, καθώς βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της. Η τραγουδίστρια έχει καταφέρει μετά από πολλή προσπάθεια να χάσει τα περιττά κιλά που ήθελε, επέστρεψε στο στούντιο και πλέον, νιώθει καλύτερα από ποτέ με τον εαυτό της. Σύμφωνα με την PageSix, η Τζέσικα Σίμπσον έχει καταφέρει να χάσει 45 κιλά, ενώ όπως αναφέρουν και άτομα από το κοντινό τους περιβάλλον, έχει αποκτήσει την αυτοπεποίθηση που της έλειπε. «Η απώλεια κιλών και η νέα της εικόνα έχουν απελευθερώσει μια εντελώς νέα πλευρά της προσωπικότητάς της», αναφέρει. Στη συνέχεια, εξήγησε πως η τραγουδίστρια νιώθει πλέον νεότερη. «Ξαφνικά ένιωσε όπως όταν ήταν 21. Στα 21 της ήταν ήδη μια παντρεμένη τηλεοπτική σταρ, που έπρεπε να ξέρει να συμπεριφέρεται», είπε το ίδιο άτομο για τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της, Νικ Λάσεϊ.

Ζώντας τόσα χρόνια με προτεραιότητα τους άλλους και όχι την ίδια, η Τζέσικα Σίμπσον θέλει αυτή τη φορά να ασχοληθεί με τον εαυτό της, χωρίς να νοιάζεται για το τι θα πει ο καθένας. «Θέλει να αρχίσει να ζει τη ζωή της με έναν τρόπο που δεν μπορούσε ποτέ πριν. Στο παρελθόν, έπρεπε να μένει για ώρες στο γυμναστήριο και να κάνει εξαντλητικές δίαιτες για να αδυνατίσει και να παραμείνει έτσι», εξήγησε. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, η Τζέσικα Σίμπσον είχε πολλές αυξομειώσεις στο βάρος της, καθώς έχανε και κέρδιζε ξανά κιλά, αφού δεν ακολουθούσε έναν υγιεινό τρόπο ζωής και διατροφής. Είναι η μόνη φορά που η τραγουδίστρια κατάφερε να φτιάξει την εικόνα της, μέσω υγιεινής διατροφής και γυμναστικής και όχι με χάπια αδυνατίσματος και εξαντλητικά προγράμματα. Τέλος, το ίδιο άτομο από το περιβάλλον του πρώην ζευγαριού, ανέφερε στην PageSix πως το διαζύγιο ανάμεσα στην Τζέσικα Σίμπσον και τον Έρικ Τζόνσον, ίσως να οφείλεται σε απιστία. Τόνισε μάλιστα, πως μάλλον και οι δύο πλευρές έκαναν λάθη.

Η Τζέσικα Σίμπσον και ο Έρικ Τζόνσον χώρισαν μετά από 10 χρόνια γάμου και 14 χρόνια κοινής πορείας. «Ο Έρικ κι εγώ ζούμε χωριστά, προσπαθώντας να διαχειριστούμε μια δύσκολη κατάσταση στον γάμο μας», ανέφερε η Σίμπσον σε δήλωσή της στο People και το Entertainment Tonight, προσθέτοντας: «Τα παιδιά μας είναι η προτεραιότητά μας, και εστιάζουμε σε ό,τι είναι καλύτερο για αυτά. Είμαστε ευγνώμονες για όλη την αγάπη και τη στήριξη που λαμβάνουμε και εκτιμούμε την ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή, καθώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση ως οικογένεια».⁠

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, οι δυο τους φωτογραφήθηκαν για τελευταία φορά μαζί κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού ταξιδιού στο Μεξικό τον Απρίλιο του 2024. Η Σίμπσον και ο Τζόνσον παντρεύτηκαν στις 5 Ιουλίου 2014 στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια. Έχουν τρία παιδιά μαζί: τη Μάξγουελ, 12 ετών, τον Έις, 11 ετών και τη Μπέρντι, 5 ετών. Μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης, η πρώην τραγουδίστρια και σταρ των ριάλιτι και ο Τζόνσον παντρεύτηκαν στο San Ysidro Ranch μπροστά σε 200 καλεσμένους. Η Σίμπσον ήταν προηγουμένως παντρεμένη με τον Νικ Λάσεϊ, με τον οποίο χώρισαν το 2006.

