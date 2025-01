Εμμανουήλ Καραλής: «Πάντα ονειρευόμουν να κάνω άλμα πάνω από τα 6 μέτρα»

Για τον Εμμανουήλ Καραλή, οι επιδόσεις που πέτυχε το 2024 αντιπροσωπεύουν κάτι περισσότερο από μία αθλητική επιτυχία στην καριέρα του. Στη Σιλεσία τον Αύγουστο, προερχόμενος από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς του Παρισιού, ο «Μανόλο» έγινε ο 29ος άλτης επί κοντώ στην ιστορία που ξεπέρασε τα 6 μέτρα, στον μοναδικό αγώνα που είχαν τρεις αθλητές το ίδιο ύψος. Ο Καραλής κάνει σπουδαία πράγματα στην «χρυσή εποχή» του άλματος επί κοντώ, όπως αναφέρει η World Athletics. Εκτός από τα άλματα των 6 μέτρων του Καραλή και του Σαμ Κέντρικς των ΗΠΑ στη συνάντηση του Wanda Diamond League στη Σιλεσία, ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις βελτίωσε το παγκόσμιο ρεκόρ για 10η φορά, περνώντας τα 6,26 μέτρα. Αυτές οι επιδόσεις ήρθαν 20 μέρες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, όπου ο Ντουπλάντις σημείωσε ένα ακόμα παγκόσμιο ρεκόρ με 6,25 μέτρα, και ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου μαζί με τον Κέντρικς, που πέρασε τα 5,95 μέτρα, και τον Καραλή, που πέρασε τα 5,90 μέτρα. Ο Καραλής στη συνέχεια πέρασε τα 5,88 μέτρα για να κερδίσει στο Ζάγκρεμπ και έκλεισε την σεζόν με τη δεύτερη θέση στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες.

«Φυσικά, το να κερδίσεις ένα Ολυμπιακό μετάλλιο είναι κάτι μεγάλο, σε ηλικία 24 ετών, αλλά ο μεγαλύτερος σταθμός για μένα είναι το άλμα πάνω από τα 6 μέτρα. Είναι κάτι που πάντα ονειρευόμουν», εξήγησε ο Καραλής.

«Το έκανα και τώρα νιώθω πιο σίγουρος από ποτέ. Νιώθω ότι μπορώ να αρχίσω να σκέφτομαι για μεγαλύτερα ύψη». «Αυτό ήταν ιστορία», πρόσθεσε, αναλογιζόμενος πως το πέρασμα των 6 μέτρων δεν ήταν μόνο σταθμός για τον ίδιο και τη χώρα του, αλλά και για το άθλημα. «Ήταν κάτι καταπληκτικό. Με τον Μόντο και τον Σαμ και όλα τα παιδιά, είμαστε πραγματικά καλοί φίλοι».

«Είμαι στην ίδια ηλικία με τον Μόντο, οπότε ελπίζω να συνεχίσουμε – ο Μόντο θα κάνει ό,τι κάνει και ελπίζω εγώ να αρχίσω να τον πλησιάζω. Είναι μεγάλη κίνητρο, το να έχω τον Μόντο ως φίλο και ανταγωνιστή, να πηδάω κάθε εβδομάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το άθλημα και για το επί κοντώ».

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού αποτέλεσαν έναν πλήρη κύκλο για τον Καραλή, καθώς κέρδισε το χάλκινο και ο Ντουπλάντις το χρυσό – εννέα χρόνια μετά τα αντίστοιχα μετάλλιά τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Κ-18 στην Κάλι. Και στις δύο περιπτώσεις, τους παρέδωσε τα μετάλλιά τους ο πρώην κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ, Σεργκέι Μπούμπκα, που το 1985 έγινε ο πρώτος άλτης επί κοντώ που πέρασε τα 6 μέτρα. «Όταν ήμουν νέος, ο Σεργκέι ήταν από τα μεγαλύτερα είδωλά μου», είπε ο Καραλής. «Στην Κάλι, μου έδωσε το πρώτο μου μετάλλιο, μαζί με τον Μόντο, και στους Ολυμπιακούς Αγώνες το έκανε πάλι με τα ίδια μετάλλια – εγώ πήρα το χάλκινο και ο Μόντο το χρυσό». «Είναι κάτι σπουδαίο. Το να λέει ότι είμαι πολύ καλός άλτης επί κοντώ – όταν το λέει εκείνος, είναι κάτι καταπληκτικό».

To Emmanouil ‘Manolo’ Karalis, the performances he achieved in 2024 represent more than sporting success – he continued to break barriers.

