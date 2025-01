Ατύχημα με αναβατήρα σκι στην Ισπανία: Πληροφορίες για 30 τραυματίες

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από πτώση αναβατήρα σε χιονοδρομικό κέντρο στο Αστούν, στα σύνορα της Ισπανίας με τη Γαλλία, στην οροσειρά των Πυρηναίων. Οι 9 από αυτούς είναι πολύ σοβαρά και άλλοι 8 σοβαρά.

BREAKING: At least 30 people have been injured after a chair lift collapsed at a Spanish ski resort in Astún. Emergency services, including a helicopter, are on site to treat and transport the injured.pic.twitter.com/AF8dMfDWik

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 18, 2025