Λεμπρόν Τζέιμς: Όταν είπε «όχι» σε επιταγή 10 εκατ. – Στα… 18 του

Αν και το όνομά του είναι συνώνυμο με τη Nike για περισσότερα από 20 χρόνια, ο Λεμπρόν Τζέιμς παραλίγο να μην υπογράψει συμβόλαιο με την εταιρεία που τον βοήθησε να γίνει δισεκατομμυριούχος. Σε μια πρόσφατη εμφάνισή του στο podcast «New Heights» των Τράβις και Τζέισον Κέλσι, ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο NBA εξήγησε ότι παραλίγο να δελεαστεί από ένα εντυπωσιακό ποσό που του προσέφερε ένας από τους ανταγωνιστές της Nike. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας του χρονιάς στο Λύκειο, προτού παραλείψει το κολέγιο και πάει κατευθείαν στο ΝΒΑ, ο Τζέιμς έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα σε Nike, Reebok και Adidas για το ποια εταιρεία θα του παρέχει παπούτσια. Η Reebok έστειλε αεροπορικώς τον Τζέιμς και τη μητέρα του σε μια συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, όπου έκαναν σκληρό παζάρι με τον έφηβο.

«Ο τύπος μου δίνει μια επιταγή και μου λέει: ”Αν δεν πας να μιλήσεις με άλλες εταιρείες, αυτό είναι δικό σου΄΄, είπε ο Τζέιμς. «Και την κοιτάζω. 10 εκατομμύρια δολάρια. Ήμουν τελειόφοιτος λυκείου!» Όπως είπε, ο Τζέιμς δεν ήξερε τι να κάνει. Δεν είχε «δει ποτέ τόσα πολλά μηδενικά», αλλά δεν ήθελε επίσης να χάσει τις συναντήσεις του με τη Nike και την Adidas. Έτσι, ζήτησε από τα στελέχη ένα λεπτό για να σκεφτεί και τον άφησαν μόνο του με τη μητέρα του. «Εγώ και η μητέρα μου ζούσαμε σε ένα μικρό διαμέρισμα που μας παρείχε το πρόγραμμα πρόνοιας. Θα πάω σπίτι [μετά τη συνάντηση] και δεν θα έχω τίποτα», εξήγησε. «Η μαμά μου με κοίταξε. Μου είπε: ”Γιε μου, εμπιστεύσου το ένστικτό σου. Αν σου προσφέρουν αυτό, ποιος ξέρει τι μπορεί να σου προσφέρουν οι άλλες εταιρείες”».

Όταν τα στελέχη επέστρεψαν στο δωμάτιο, ο Τζέιμς έδωσε πίσω την οκταψήφια επιταγή και τους ενημέρωσε ότι θα προτιμούσε να εξερευνήσει όλες τις επιλογές του πριν πάρει μια απόφαση. «Μπορεί να έκλαψα στο δρόμο για το σπίτι», είπε στους αδελφούς Κέλσι. «Έλεγα ”Θα μπορούσα να είχα αγοράσει ολόκληρη την πολυκατοικία στην οποίο ζούσα εγώ και η μαμά μου με αυτά τα χρήματα!΄΄». Αν και δεν μπορούσαν να το γνωρίζουν εκείνη τη στιγμή, ήταν μια απόφαση που άνοιξε τον δρόμο για να γίνει ο Τζέιμς δισεκατομμυριούχος. Τελικά, ο Τζέιμς θα διάλεγε τη Nike και χρόνια αργότερα, το 2015, θα υπέγραφε ένα συμβόλαιο ζωής αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία.

“$10 million fucking dollars”

LeBron James a 6/2 Sacral Generator, turned down an eye-watering $10 million dollar contract from Reebok at 18 years old

His Mom told him to trust his gut!

He now has a lifetime deal with Nike at $1 billion dollars

Generators trust your gut! pic.twitter.com/jLcGR762oC

— Patrick | Human Design (@projectorpat) January 15, 2025