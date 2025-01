Πύραυλος Έλον Μασκ: Εξερράγη στον αέρα ο Starship

Πύραυλος Starship της SpaceX του Έλον Μασκ που εκτελούσε δοκιμαστική πτήση εξερράγη λίγα λεπτά μετά την εκτόξευσή του, αναγκάζοντας δεκάδες πτήσεις αεροπορικών εταιρειών στον εναέριο χώρο πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού να αλλάξουν την πορεία τους προκειμένου να αποφύγουν την πτώση συντριμμιών. Η ομάδα ελέγχου της αποστολής της SpaceX, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία στον ιστότοπό της, έχασε την επαφή με τον πρόσφατα αναβαθμισμένο πύραυλο Starship, που εκτελούσε μη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση μεταφοράς δορυφόρων, περίπου οκτώμισι λεπτά μετά την απογείωσή του από τις εγκαταστάσεις πυραύλων στο Νότιο Τέξας στις 12.38 το πρωί της Παρασκευής. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι «εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο πίσω τμήμα του σκάφους» — προκαλώντας την έκρηξη ή μια «ταχεία απρογραμμάτιστη αποσυναρμολόγηση» σύμφωνα με την ορολογία της SpaceX. Τα συντρίμμια έπεσαν «στον Ατλαντικό Ωκεανό εντός των προκαθορισμένων περιοχών κινδύνου», σημείωσε η εταιρεία.

Starship exploding captured on an airplane pic.twitter.com/Y5maQrfmPG

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πύρινες σφαίρες να διασχίζουν τον ουρανό πάνω από την πρωτεύουσα της Αϊτής, Πορτ-ο-Πρενς, αφήνοντας πίσω τους ίχνη καπνού. «Χάσαμε όντως όλες τις επικοινωνίες με το σκάφος – αυτό ουσιαστικά μας δείχνει ότι είχαμε μια ανωμαλία με το ανώτερο επίπεδο», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της SpaceX, Dan Huot, επιβεβαιώνοντας λίγα λεπτά την εκτόξευση ότι το διαστημικό σκάφος χάθηκε. Ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Ίλον Μασκ, δημοσίευσε ένα βίντεο στο X που δείχνει το πεδίο των συντριμμιών και γράφοντας: «Η επιτυχία είναι αβέβαιη, αλλά η ψυχαγωγία είναι εγγυημένη!».

Success is uncertain, but entertainment is guaranteed! ✨

pic.twitter.com/nn3PiP8XwG

— Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2025