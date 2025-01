Κατάπαυση πυρός Γάζα – Ισραήλ: Το μήνυμα Μητσοτάκη

Τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων στη Γάζα χαιρέτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Χ. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η εφαρμογή της συμφωνίας «είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή».

«Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει», κατέληξε.

I welcome the ceasefire and hostage release agreement in Gaza. Full implementation of the agreement is an important first step to stability in the wider region. This opportunity must not be wasted. Greece stands ready to contribute.

