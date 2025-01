Καμπάτσο για Ολυμπιακό: Αυτήν τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη

Μετά το τέλος του δραματικού αγώνα της Ρεάλ με τη Μακάμπι, ο 33χρονος άσος της «βασίλισσας», κλήθηκε να σχολιάσει και την επερχόμενη εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (Πέμπτη 16/01, 21:45), πλέκοντας το εγκώμιο των «ερυθρόλευκων» και αποθεώνοντας το μπάσκετ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

«Ο Ολυμπιακός αυτήν τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι σωματικά και πνευματικά. Θα είναι ωραίο παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αργεντινός σταρ τελείωσε το παιχνίδι με 31 πόντους, 8 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

👀”They are right now the best team in Europe”@facucampazzo on facing Olympiacos up next… pic.twitter.com/fGeiprxiux

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 14, 2025