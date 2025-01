Η ομιλία του Μπαρτζώκα μετά το διπλό του Ολυμπιακού στη Μπασκόνια

Ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία νίκη στην έδρα της Μπασκόνια στην παράταση και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην ομιλία του στα αποδυτήρια μετά το ματς στάθηκε και στον Παπανικολάου που είναι πλέον πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη με τους Πειραιώτες. «Θεωρώ αυτή τη νίκη ως την πιο σημαντική της σεζόν, επειδή δεν παίξαμε καλά, αλλά μείναμε στο παιχνίδι, το πιστέψαμε και το κερδίσαμε. Ήταν ένα κρίσιμο παιχνίδι, όλα ήταν εναντίον σας και κερδίσαμε το παιχνίδι. Έχετε χαρακτήρα, έχετε προσωπικότητα, το ταβάνι μας είναι πραγματικά ψηλό.

Θα ήθελα να πω ότι σήμερα είναι μεγάλη μέρα για το κλαμπ του Ολυμπιακού, γιατί ο Κώστας (σ.σ. Παπανικολάου) με αυτό το παιχνίδι σήμερα είναι ο πρώτος στην ιστορία του Ολυμπιακού σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Κώστα συγχαρητήρια. Είναι πολύ μεγάλος δρόμος, τόσα πολλά παιχνίδια. Απλά σκεφτείτε τι είναι ο Ολυμπιακός, ποια είναι η πίεση για τίτλους, νίκες. Αυτός ο τύπος είναι εδώ για περισσότερα από δέκα χρόνια, οπότε είναι πολύ σημαντικό», ανέφερε.

🙌🏽🙌🏽🙌🏽 Coach Georgios Bartzokas congratulated the players for the big W and praised @K_pap16 for his huge achievement!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/zdrYKyySOs

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 14, 2025