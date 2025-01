Γοριλάκι Toυρκία: Σε ζωολογικό κήπο ο «Ζειτίν», θύμα των λαθρεμπόρων που βρέθηκε σε πτήση

Ένας νεαρός γορίλας που διασώθηκε από το «αμπάρι» ενός αεροπλάνου αναρρώνει σε ζωολογικό κήπο της Κωνσταντινούπολης, δήλωσαν αξιωματούχοι την Κυριακή, ενώ αξιωματικοί της άγριας ζωής εξετάζουν το ενδεχόμενο να τον επιστρέψουν στο φυσικό του περιβάλλον. Ο 5 μηνών γορίλας ανακαλύφθηκε σε ένα κουτί σε πτήση της Turkish Airlines από τη Νιγηρία στην Ταϊλάνδη τον περασμένο μήνα καθώς διέσχιζε την Κωνσταντινούπολη.

Μετά από δημόσιο διαγωνισμό, ονομάστηκε «Zειτίν» ή «ελιά» και αναρρώνει στον ζωολογικό κήπο Πολονεζκιόΐ. «Φυσικά, αυτό που θέλουμε και επιθυμούμε είναι το μωρό γορίλας… να συνεχίσει τη ζωή του στην πατρίδα του», δήλωσε την Κυριακή ο Φαχρετίν Ουλού, περιφερειακός διευθυντής της διατήρησης της φύσης και των εθνικών πάρκων της Κωνσταντινούπολης. «Αυτό που είναι σημαντικό είναι να δημιουργηθεί ένα απολύτως ασφαλές περιβάλλον στον τόπο όπου πηγαίνει, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς».

Τις εβδομάδες από τότε που βρέθηκε, ο «Ζειτίν» έχει πάρει βάρος και δείχνει σημάδια ανάρρωσης από το τραυματικό του ταξίδι. «Όταν ήρθε για πρώτη φορά, ήταν πολύ ντροπαλός, θα έμενε εκεί που τον αφήσαμε», είπε ο κτηνίατρος Γκουλφέν Εσμέν. «Δεν έχει αυτή τη συστολή τώρα. Δεν νοιάζεται καν για εμάς πολύ.

Παίζει παιχνίδια μόνος του». Και τα δύο είδη γορίλων – οι δυτικοί και ανατολικοί γορίλες, που κατοικούν στα απομακρυσμένα δάση και τα βουνά της κεντρικής Αφρικής – ταξινομούνται ως απειλούμενα από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης. Καθώς η Κωνσταντινούπολη αναδεικνύεται σε σημαντικό εναέριο κόμβο μεταξύ ηπείρων, οι τελωνειακοί υπάλληλοι αναχαιτίζουν όλο και περισσότερο παράνομα εμπορεύσιμα ζώα. Τον Οκτώβριο, 17 νεαροί κροκόδειλοι του Νείλου και 10 σαύρες παρακολούθησης βρέθηκαν στις αποσκευές ενός Αιγύπτιου επιβάτη στο αεροδρόμιο Sabiha Gokcen της πόλης.

