Ευαίσθητος άνθρωπος, χαρακτηριστικά: Τι σημαίνει, τι λένε οι ψυχολόγοι

Μία ειδικός αποκάλυψε 10 σημάδια που δείχνουν ότι μπορεί να είστε ένα πολύ ευαίσθητο άτομο – από το να χρειάζεστε τακτικά χρόνο για να μείνετε μόνοι σας μέχρι το να αντιδράτε έντονα στην κριτική. Η Dr Lalitaa Suglani είναι κλινική ψυχολόγος με έδρα το Μπέρμιγχαμ και συγγραφέας του βιβλίου «High-Functioning Anxiety: A 5-step Guide To Calming The Inner Panic and Thriving». Είναι επίσης δημιουργός περιεχομένου και συχνά μοιράζεται αναρτήσεις για θέματα ψυχικής υγείας στο Instagram, όπου έχει περίπου 164.000 followers. Μια πρόσφατη ανάρτηση που μοιράστηκε στο διαδίκτυο η Dr Suglani είχε τίτλο «Signs of a highly sensitive person (HSP)» που σημαίνει «σημάδια ενός υπερευαίσθητου ατόμου». Σε αυτήν, απαρίθμησε τα 10 σημάδια. Το να είσαι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο άτομο δεν αποτελεί κλινική διάγνωση, αλλά θεωρείται μάλλον χαρακτηριστικό της προσωπικότητας.

Τι σημαίνει να είσαι άτομο υψηλής ευαισθησίας

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία: «Η κλίμακα Highly Sensitive Person (HSP-Άτομα υψηλής ευαισθησίας) είναι ένα μέτρο της ευαισθησίας στην αισθητηριακή επεξεργασία, η οποία εννοείται ότι περιλαμβάνει τόσο υψηλά επίπεδα ευαισθησίας σε λεπτά ερεθίσματα όσο και εύκολη υπερδιέγερση από εξωτερικά ερεθίσματα». Ο όρος επινοήθηκε από την ψυχολόγο Elaine Aron στα μέσα της δεκαετίας του ’90 και η ίδια ερευνά το θέμα εδώ και δεκαετίες. Σύμφωνα με την ψυχολόγο, οι HSP αποτελούν ένα υποσύνολο του πληθυσμού, με ορισμένες εκτιμήσεις να λένε ότι αποτελούν περίπου το 15-20%. Όσοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι έχουν υψηλά ποσοστά σε ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας που ονομάζεται ευαισθησία αισθητηριακής επεξεργασίας (SPS), λέει η Aron. Η ύπαρξη υψηλών επιπέδων SPS έχει ως αποτέλεσμα το άτομο να εμφανίζει υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής ευαισθησίας. Αντιδρούν επίσης περισσότερο σε ερεθίσματα – εσωτερικά και εξωτερικά – όπως το φως, ο θόρυβος και ο πόνος. Η εσωτερική τους ζωή περιγράφεται ως «πολύπλοκη».

Αν και δεν είναι όλοι οι HSP εσωστρεφείς – δηλαδή εκείνοι που αισθάνονται πιο ενεργητικοί αφού περνούν χρόνο μόνοι τους – πιστεύεται ότι η πλειονότητα, περίπου το 70%, είναι. Συνοδεύοντας την ανάρτησή της στο Instagram σχετικά με το θέμα, η Δρ Suglani έγραψε μια λεζάντα που έλεγε: «Έχετε νιώσει ποτέ ότι βιώνετε τον κόσμο πιο βαθιά από τους άλλους; Ήρθε η ώρα να κατανοήσετε πλήρως τι σημαίνει αυτό! Φέτος, αγκαλιάστε το και αρχίστε να μαθαίνετε να το κατανοείτε πληρέστερα – είναι το κλειδί για να ευδοκιμήσετε».

Τα 10 σημάδια σύμφωνα με τη Δρ Suglani:

Η ανάγκη που έχει κάποιος να περνά τακτικό χρόνο μόνος

Η έντονη αντίδραση στην κριτική

Το ότι κατακλύζεται εύκολα από ερεθίσματα

Το να έχει πλούσια εσωτερική ζωή και φαντασία

Έχει ισχυρή διαίσθηση και ένστικτο

Έχει βαθιά ενσυναίσθηση και συμπόνια

Βιώνει αυξημένες συναισθηματικές αντιδράσεις

Έχει ευαισθησία στο θόρυβο, το φως ή την υφή

Αισθάνεται καταβεβλημένος από βίαιες ή αρνητικές ειδήσεις

Αισθάνεται δυσφορία σε περιβάλλοντα με πολύ κόσμο ή πολλή κίνηση

Η Δρ Suglani δεν είναι η μόνη ψυχολόγος που έχει γράψει για το ότι είναι HSP.

Πέντε ακόμα σημάδια από μια άλλη ειδικό

Η Dr Julie Smith, κλινική ψυχολόγος με ιδιωτικό ιατρείο στο Hampshire, διαθέτει 4,8 εκατομμύρια followers στο TikTok. Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε πέρυσι, απαρίθμησε πέντε σημάδια που δείχνουν ότι μπορεί να είστε HSP, όπως το ότι επηρεάζεστε βαθιά από τις διαθέσεις και τον πόνο των άλλων ανθρώπων, λέγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι τείνουν συχνά να «επηρεάζονται βαθιά» από βίαιες ταινίες και από το να βλέπουν άλλους να υποφέρουν. Συνέχισε λέγοντας: «Νούμερο δύο, όταν βρίσκεστε σε ένα πολυάσχολο περιβάλλον, συχνά αισθάνεστε την ανάγκη να αποσυρθείτε και να μείνετε μόνοι για να ανακουφιστείτε από τη διέγερση αυτού του περιβάλλοντος». Προχωρώντας στο τρίτο σημείο, η Δρ Smith αναφέρει ότι όταν οι άλλοι προσπαθούν να σας επιβαρύνουν με πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, «γρήγορα πελαγώνεται από όλες τις απαιτήσεις».

«Νούμερο τέσσερα, μισείτε τις αλλαγές και αποφεύγετε να συμβαίνουν πολλά εξαιτίας όλων των ισχυρών συναισθημάτων που τις συνοδεύουν», συνέχισε. Στη συνέχεια, η Dr Smith αποκάλυψε το τελευταίο σημάδι, το οποίο είναι ότι όταν σας ζητείται να διαγωνιστείτε ή να αποδώσετε μπροστά σε άλλους, νιώθετε μεγάλη νευρικότητα. Αυτό το άγχος καταλήγει στη συνέχεια να σημαίνει ότι θα τα πάτε πολύ χειρότερα από ό,τι θα κάνατε κανονικά. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Δρ Smith, υπάρχουν και θετικές πτυχές του να είσαι HSP. Σύμφωνα με τη γιατρό, αν είστε τέτοιο άτομο, είναι πιθανό να είστε ιδιαίτερα ευσυνείδητος και ικανός να συγκεντρώνεστε σε βάθος. Επιπλέον, μπορεί να είστε ιδιαίτερα καλός σε εργασίες που απαιτούν ακρίβεια και ταχύτητα και ανίχνευση λαθών. Επιπλέον, είναι πιο πιθανό να είστε σε θέση να επεξεργάζεστε υλικό σε πολύ βαθύτερο επίπεδο. Και, όπως πρόσθεσε, μπορεί να ωφεληθείτε από την ικανότητα να αναστοχάζεστε τη σκέψη και την εμπειρία σας και να αναπτύσσετε αυτογνωσία.