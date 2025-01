Στρασβούργο τραμ ατύχημα: «Οι τζαμαρίες έσπασαν, οι πόρτες εκτοξεύθηκαν»

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν το Σάββατο όταν συγκρούστηκαν μεταξύ τους δύο τραμ στο Στρασβούργο.

Η νομαρχία αναφερει ότι τουλαχιστον 60 τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο. Η δήμαρχος της πόλης τόνισε ότι δεν υπάρχουν νεκροί ούτε άτομα σε κρίσιμη κατάσταση, κάποιοι όμως από τους επιβάτες έχουν υποστεί σοκ.

Οι οδηγοί των τραμ δεν έχουν τραυματιστεί αλλά υπέστησαν και αυτοί σοκ.

Το ατύχημα έγινε στις 15:35 (τοπική ώρα, 16:35 στην Ελλάδα) μέσα σε τούνελ όταν ένα από τα τραμ συγκρούστηκε με το δεύτερο, που ήταν ακινητοποιημένο πολύ κοντά στον κεντρικό σταθμό του Στρασβούργου.

Φαίνεται ότι το τραμ που χτύπησε το άλλο έκανε κίνηση όπισθεν και παραβίασε τη σήμανση. Και τα δύο ήταν εξαρχής στην ίδια γραμμή.

Επιβάτης που ήταν μέσα σε τραμ είπε ότι έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλο. «Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, τα παράθυρα έσπασαν και άνοιξαν και έπεσαν οι πόρτες. Ο κόσμος φώναζε, άλλοι βοηθούσαν τους τραυματίες», ανέφεραν.

Βίντεο από το σημείο καταγράφουν τις στιγμές πανικού που επικράτησαν στο σημείο.

