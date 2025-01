Πάμελα Άντερσον για τον πρώην σύζυγό της, Τόμι Λι: Μακάρι να είχαμε καλύτερη σχέση

Αν κάποιος άντρας έχει συνδεθεί στενά με την Πάμελα Άντερσον δεν είναι άλλος από τον Τόμι Λι. Το ζευγάρι είχε μια θυελλώδη σχέση στο παρελθόν, η οποία έφτασε μάλιστα, να γίνει σειρά, με το όνομα «Pam & Tommy» με επίκεντρο το sex tape τους που είχε διαρρεύσει κι είχε προκαλέσει σάλο στα media. Αν και θα περίμενε κανείς μετά από όσα έχουν γίνει μεταξύ τους, να μην έχουν σχέσεις, η Πάμελα Άντερσον αποκάλυψε το αντίθετο σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «SiriusXM». Όπως είπε, αν και χώρισαν το 1998, κρατούσαν στενές επαφές για καιρό, ενώ τελευταία μόνο η επικοινωνία τους έχει αραιώσει. «Μιλούσαμε πολύ περισσότερο, αλλά πρόσφατα δυστυχώς όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε πως ελπίζει η κατάσταση μεταξύ τους να αλλάξει σύντομα, καθώς έχουν μαζί έναν γιο, τον 26χρονο Ντίλαν, ο οποίος ετοιμάζεται να παντρευτεί και θα ήθελε στο πλευρό του και τους δύο του γονείς.

«Μακάρι να είχαμε καλύτερη σχέση αυτή τη στιγμή. Ο μικρότερος γιος μου είναι αρραβωνιασμένος και σύντομα θα αποκτήσουμε εγγόνια», σημείωσε η ηθοποιός, ενώ δήλωσε πως κατά τη γνώμη της η σχέση τους θα φτιάξει σύντομα. Το πρώην ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 1995 έως το 1998. Απέκτησαν μαζί δύο γιους, τον Ντίλαν και τον Μπράντον. Στο βιβλίο της με τίτλο «Love, Pamela», η Πάμελα Άντερσον είχε αναφερθεί στον χωρισμό τους, χαρακτηρίζοντάς τον «το πιο δύσκολο σημείο της ζωής της». Αν κι έχει περάσει από τέσσερις γάμους, παραδέχτηκε πως «με τον Τόμι Λι ήταν η μόνη φορά που ένιωθε αληθινά ερωτευμένη».

Pamela Anderson says she wishes she had “better rapport” with ex-husband Tommy Lee: “It’s just kind of a moment right now”

More: https://t.co/TIt3Cr0pGxhttps://t.co/TIt3Cr0pGx

— Rolling Stone (@RollingStone) January 9, 2025