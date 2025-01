Βλάβη σε αεροπλάνο της Delta: Πανικός κατά την απογείωση

Πανικός επικράτησε σε αεροσκάφος της Delta Airlines στην Ατλάντα των ΗΠΑ, όταν διέκοψε την απογείωσή του εξαιτίας προβλήματος σε έναν κινητήρα. Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν το αεροσκάφος διέκοψε την απογείωσή του λίγο μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής. Σύμφωνα με μια ανάρτηση στη σελίδα X του αεροδρομίου της Ατλάντα, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος τύπου Boeing 757-300 χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης και μεταφέρθηκαν σε κοντινή εξέδρα. Κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, τέσσερις από τους 201 επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Ο ένας μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο. Οι άλλοι τρεις νοσηλεύτηκαν επί τόπου.

WATCH: Passengers evacuate Delta Air Lines plane via emergency slides after aborting take-off in Atlanta, Georgia; 4 passengers suffered minor injurespic.twitter.com/7JoXziKZnN

— BNO News (@BNONews) January 10, 2025