Τραμπ – Καναδάς: Παρουσιαστής του Fox News ζητάει… εισβολή

Ανησυχία έχουν προκαλέσει στον Καναδά οι απειλές του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί προσάρτησης της χώρας εν ανάγκη διά οικονομικής βίας. Πόσω μάλλον που ο Ρεπουμπλικανός επανήλθε στο θέμα, ακόμη και με τη δημοσιευση χάρτη που εμφάνιζε τον Καναδά ως μέρος της αμερικανικής επικράτειας. Και τώρα, στο αγαπημένο δίκτυο του Τραμπ, το Fox News γίνεται λόγος ακόμη και για… εισβολή! «Ανέκαθεν έβρισκα φανταστική την ιδέα να καταπιούμε τον Καναδά», δήλωσε ο παρουσιαστής του δικτύου, Τζέσι Γουότερς. «Τεράστια ενεργειακά αποθέματα! Θα διπλασιάζαμε τη γεωγραφική μας έκταση και δεν θα ξαναχάναμε ποτέ τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες», είπε στην εκπομπή του, «Primetime».

Watters: Canada… the fact that they don’t want us to take them over makes me want to invade. I want to quench my imperialist thirst. pic.twitter.com/TzqlfXDmDo

— Acyn (@Acyn) January 7, 2025