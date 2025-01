Λος Άντζελες φωτιά: Στους 10 οι νεκροί – Τι φταίει για τις φονικές πυρκαγιές

Εικόνες βιβλικής καταστροφής εξελίσσονται στην Καλιφόρνια, καθώς μαίνονται οι φονικές πυρκαγιές στα προάστια του Λος Άντζελες. Πριν λίγη ώρα οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 10 και η ταυτοποίησή τους για να πραγματοποιηθεί θα απαιτηθούν μέρες. Οι πύρινες γλώσσες έχουν αφήσει πίσω τους νεκρούς, καταστρέφοντας εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, υποδομές, σπίτια και αυτοκίνητα. Ορατός είναι ο φόβος περαιτέρω εξάπλωσης των μετώπων καθώς ενισχύονται οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με την ξηρασία. Από την πύρινη λαίλαπα τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί, σύμφωνα με τον σερίφη Ρόμπερτ Λούνα. Σχεδόν 180.000 άνθρωποι έλαβαν εντολές εκκένωσης και υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Και σήμερα αναμένεται να συνεχιστούν οι ισχυροί άνεμοι με «αυξημένο κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης της πυρκαγιάς» όπως λένε οι μετεωρολόγοι.

Firefighters continue to battle to control a series of major fires in #LosAngeles area that have killed five people, ravaged communities from #PacificCoast to #Pasadena and sent thousands of people frantically fleeing their homes. #californiafire #CaliforniaBurning #wildfires pic.twitter.com/VPi43GoJP7

Η κατάσταση στο Λος Άντζελες είναι πολύ σοβαρή, με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να ζητά την συνεισφορά του Υπουργείου Άμυνας για την ενίσχυση των τοπικών και ομοσπονδιακών Αρχών, κίνηση που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σπάνια και ασυνήθιστη. Ο Τζο Μπάιντεν τόνισε πως «η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα», κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στον Λευκό Οίκο και πως «έχουμε τη δυνατότητα να την αντιμετωπίσουμε αν φανούμε οξυδερκείς». Σημείωσε πως πρόκειται για τις «πιο εκτεταμένες και πιο καταστροφικές πυρκαγιές στην ιστορία της Καλιφόρνια», και ότι θα ζητήσει βοήθεια από το ομοσπονδιακό Κογκρέσο.

Η πυρκαγιά Palisades είναι η μεγαλύτερη που καίει στην κομητεία του Λος Άντζελες, έχοντας καταστρέψει μέχρι στιγμής πάνω από 19.978 στρέμματα ενώ εξακολουθεί να περιορίζεται κατά 0%, σύμφωνα με την Cal Fire. Κάτοικοι της κοινότητας Palisades Bowl, μιλώντας στο ABC News, παρομοίασαν τη κατάσταση στη περιοχή με τον πλανήτη Άρη, λέγοντας πως θα ήταν πιο κατοικήσιμος από αυτό το μέρος αυτή τη στιγμή καθώς τα πάντα σχεδόν έχουν καταστραφεί. Νέα επίθεση κατά του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνια πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ο Γκάβιν Νιούσκαμ πρέπει να παραιτηθεί. Αυτός φταίει για όλα», έκρινε ο Τραμο μέσω Truth Social, στολίζοντας το επώνυμο του κυβερνήτη με την προσθήκη της λέξης «scum» («απόβρασμα», ή «ακαθαρσία»).

Σε άλλο μήνυμά του, την προηγουμένη, είχε ήδη καταγγείλει την «ανικανότητα» και την «κακοδιαχείριση του διδύμου Μπάιντεν/Νιούσκαμ». Ο εκλεγμένος πρόεδρος δεν δίστασε να υποστηρίξει πως ο Γκάβιν Νιούσομ μειώνει την πρόσβαση στο νερό κι απαίτησε να «αφήσει το νερό να ρέει στην κατάξερη πολιτεία του, που πεινάει και βρίσκεται στις φλόγες» αντί να το «στέλνει στον Ειρηνικό Ωκεανό». Κατήγγειλε επίσης επ’ ευκαιρία τις επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση, που χαρακτήρισε «πεταμένα λεφτά» μιλώντας για «Νέα Πράσινη Απάτη», όπως μετονόμασε το «Νέο Πράσινο Συμβόλαιο» («Green New Deal»).

