Βραβεία Tripadvisor: Αυτή η περιοχή της Ελλάδας σάρωσε

Το Tripadvisor, η μεγαλύτερη πλατφόρμα ταξιδιωτικής καθοδήγησης στον κόσμο, ανακοίνωσε τη λίστα με τους καλύτερους των καλύτερων προορισμούς. Κάθε χρόνο, το Tripadvisor εξετάζει εκατομμύρια κριτικές που μοιράζονται από μια παγκόσμια κοινότητα ταξιδιωτών για να αποκαλύψει τις πιο αξιόπιστες συστάσεις, βοηθώντας τους μελλοντικούς εξερευνητές να δημιουργήσουν αξέχαστες αναμνήσεις στην επόμενη περιπέτειά τους. Τα βραβεία Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destinations καλύπτουν επτά κατηγορίες: Κορυφαίοι προορισμοί, trend προορισμοί, πολιτιστικοί προορισμοί, προορισμοί για φαγητό και για μήνα του μέλιτος.

Φέτος, το Tripadvisor εισήγαγε δύο νέες υποκατηγορίες: προορισμοί για σόλο ταξίδια καθώς και μία ειδική υποκατηγορία για τον εορτασμό της 25ης επετείου της ιστοσελίδας, η οποία τιμά τους κορυφαίους προορισμούς των τελευταίων 25 ετών με βάση τις κριτικές όλων των εποχών.

Η Κρήτη στους 10 τοπ προορισμούς στον κόσμο

Η Κρήτη «σάρωσε» στα βραβεία, κατακτώντας αρχικά την 9η θέση στη δεκάδα των τοπ προορισμών στον κόσμο, με το Tripadvisor να σημειώνει: «Αν θέλετε να επιστρέψετε εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, ξεκινήστε από την Κρήτη. Το μεγαλύτερο ελληνικό νησί είναι επίσης γνωστό ως η γενέτειρα του αρχαίου μινωικού πολιτισμού (μιλάμε για π.Χ.), πράγμα που σημαίνει ατελείωτα ερείπια και ιστορικές τοποθεσίες για να ανακαλύψετε. Το παλάτι της Κνωσού είναι ένα αξιοθέατο που δεν πρέπει να χάσετε, με τις τοιχογραφίες και τα αρχιτεκτονικά θαύματα ηλικίας 4.000 ετών. Όπου κι αν πάτε, είναι βέβαιο ότι θα βρείτε κάτι απίστευτο – από το παλιό ενετικό λιμάνι στα Χανιά μέχρι τα φρούρια του Ρεθύμνου. Προσθέστε σε αυτό και το εκπληκτικό τοπίο: παραλίες με γκρεμούς, άγρια βουνά και φαράγγια, και θα χρειαστείτε μερικές επιπλέον ημέρες για να τα καταφέρετε όλα. Κάντε πεζοπορία στο φαράγγι της Σαμαριάς, επισκεφθείτε το φοινικόδασος στο Λασίθι ή απολαύστε το ηλιοβασίλεμα στην παραλία Φαλάσαρνα για να απολαύσετε με τον καλύτερο τρόπο τη φύση του νησιού».

Το λιμάνι των Χανίων

Πέρα από αυτή τη διάκριση όμως, φαίνεται πως οι τουρίστες λατρεύουν την Κρήτη και ως πολιτιστικό προορισμό, καταλαμβάνοντας την 9η θέση, ενώ ξεχώρισε και στους προορισμούς που λατρεύουν οι ταξιδιώτες τα τελευταία 25 χρόνια της ιστορίας του Tripadvisor (βρέθηκε στην 8η θέση).

Το φοινικόδασος του Βάι στην Κρήτη

Οι 10 καλύτεροι των καλύτερων προορισμοί

1. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

2. Μπαλί, Ινδονησία

3. Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

4. Σικελία, Ιταλία

5. Παρίσι, Γαλλία

6. Ρώμη, Ιταλία

7. Ανόι, Βιετνάμ

8. Μαρακές, Μαρόκο

9. Κρήτη, Ελλάδα

10. Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

Επέτειος 25 χρόνων Tripadvisor

1. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

2. Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

3. Ρώμη, Ιταλία

4. Παρίσι, Γαλλία

5. Μπαλί, Ινδονησία

6. Βαρκελώνη, Ισπανία

7. Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

8. Κρήτη, Ελλάδα

9. Λισαβόνα, Πορτογαλία

10. Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

Πολιτιστικοί προορισμοί

1. Μπαλί, Ινδονησία

2. Ανόι, Βιετνάμ

3. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

4. Μαρακές, Μαρόκο

5. Ρώμη, Ιταλία

6. Κούσκο, Περού

7. Κατμαντού, Νεπάλ

8. Νέο Δελχί, Ινδία

9. Κρήτη, Ελλάδα

10. Σιμ Ρίαμ, Καμπότζη

Το Λονδίνο ο καλύτερος των καλύτερων προορισμός

Φέτος, το Λονδίνο ανέβηκε δύο θέσεις και ανακηρύχθηκε Νο 1 κορυφαίος προορισμός στον κόσμο, παίρνοντας τον τίτλο από το Ντουμπάι, το οποίο κρατούσε περήφανα την πρώτη θέση από το 2022. Η πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου αναγνωρίζεται επίσης για τη γαστρονομική της σκηνή, καθώς και για την πλούσια προσφορά τεχνών και πολιτιστικής κληρονομιάς, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στον κόσμο στους καλύτερους προορισμούς φαγητού και την τρίτη θέση στους πολιτιστικούς προορισμούς. Η πόλη αναδείχθηκε επίσης πρώτη στην ειδική λίστα του Tripadvisor για την 25η επέτειο, με το Λονδίνο να αναγνωρίζεται ως ο κορυφαίος προορισμός από τα τελευταία 25 χρόνια κριτικών στον ιστότοπο.