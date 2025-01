Ο ασταμάτητος Ρονάλντο

Στις 5 Φεβρουαρίου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα γίνει 40 ετών. Μια ζωή αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο… και στα γκολ. Στις 7 Οκτωβρίου 2002, σε ηλικία μόλις 17 ετών, σημείωσε δύο γκολ για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας εναντίον της Μορεϊρένσε στην Πορτογαλία. Ήταν τα πρώτα του επίσημα γκολ.

Είκοσι τρία χρόνια μετά από εκείνα τα δύο γκολ, ο CR7 συνεχίζει να κάνει το ίδιο: να σκοράρει.

Ο Πορτογάλος άσος πέτυχε το πρώτο του γκολ για το 2025 με ένα εύστοχο πέναλτι εναντίον της Αλ Οκχουντ στη Σαουδαραβική Pro League.

GOOOAAAAL for Cristiano Ronaldo!

Clinical from the spot pic.twitter.com/2vPp6vr4d2

— FOX Soccer (@FOXSoccer) January 9, 2025