Φωτιά Χόλιγουντ: Ψεύτικες οι εικόνες με την εμβληματική πινακίδα

Με τις φονικές πυρκαγιές στο Λος Αντζελες να συνεχίζουν το πέρασμά τους μέσα από τις πιο ακριβές συνοικίες του Χόλιγουντ, το διαδίκτυο γέμισε με φωτογραφίες της εμβληματικής πινακίδας στους λόφους του «Χόλιγουντ» να φλέγεται. Με την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης να βρίσκεται πια στη διάθεση όλου του κόσμου, fake φωτογραφίες και βίντεο γέμισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🚨🇺🇸 Holy Shit – the Legendary Hollywood Sign is surrounded by fire ‼️

Talk about iconic – Hollywood is done. pic.twitter.com/gaJoimKHpb

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 9, 2025