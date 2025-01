Φιντάν: Μόνη λύση για την Κύπρο, η λύση των δύο κρατών

Η μοναδική λύση για την Κύπρο είναι να υπάρξουν δύο κράτη, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Ο Τούρκος υπουργός επισκέφτηκε τα Κατεχόμενα στην Κύπρο όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ. Στις δηλώσεις του εξέφρασε την ελπίδα να εφαρμοστεί μια λύση των δύο κρατών, λέγοντας ακόμη ότι «δεν υπάρχει άλλη επιλογή».

Μεταξύ άλλων ο Τούρκος υπουργός είπε ότι η Τουρκία, η Ελλάδα, η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» και η «Ελληνοκυπριακή διοίκηση», όπως συστηματικά αποκαλεί η Άγκυρα την Κυπριακή Δημοκρατία, «μπορούν να βρεθούν μαζί για να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον στην περιοχή».Είπε ακόμη ότι «η περιθωριοποίηση και οι πολιτικές διεθνούς απομόνωσης δεν μπορούν να εμποδίσουν το ιστορικό ταξίδι της ΤΔΒΚ».

LIVE: Türkiye’s Foreign Minister, Hakan Fidan, and President of Turkish Republic of Northern Cyprus, Ersin Tatar, speak at joint press conference in Lefkosa https://t.co/ly0taiR0z2

— Anadolu English (@anadoluagency) January 8, 2025