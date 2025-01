Σημίτης – Όλαφ Σολτς: Συλλυπητήριο μήνυμα

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Κώστα Σημίτη από τον καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς.

Konstantinos Simitis, the long-standing Greek head of government, was a great European and friend of Germany. We honor his contributions to European solidarity and his commitment to a modern state.

Our sincere condolences go to his family and friends.

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 5, 2025