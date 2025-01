Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ Ελλάδα: Ιστορική στιγμή

Ιστορική στιγμή για την ελληνική διπλωματία καθώς η ελληνική σημαία υψώθηκε απόψε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στα κράτη-μέλη που ψήφισαν την Ελλάδα, καθώς και το αίσθημα ευθύνης για τη συμμετοχή της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία, κατά την ομιλία που απηύθυνε στη διάρκεια της τελετής ανύψωσης των σημαιών των χωρών που απαρτίζουν το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο κ. Σέκερης συνεχάρη τη Δανία, το Πακιστάν, τον Παναμά και τη Σομαλία για την εκλογή τους και αναγνώρισε «την εξαιρετική υπηρεσία των απερχόμενων μελών» -Εκουαδόρ, Ιαπωνία, Ελβετία, Μάλτα και Μοζαμβίκη- τα δύο τελευταία έτη. Ο Έλληνας μόνιμος αντιπρόσωπος επιβεβαίωσε «τη δέσμευση της Ελλάδας στις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ», υπογραμμίζοντας ότι «η εξωτερική πολιτική της χώρας μας βασίζεται σε αξίες όπως το διεθνές δίκαιο και η αφοσίωση στην ειρήνη».

Ο κ. Σέκερης επανέλαβε τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, ότι «η Ελλάδα προσβλέπει στο να λειτουργήσει ως σταθεροποιητικός παράγοντας, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποκατάσταση του πραγματικού νοήματος της αρχής της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών», και τόνισε ότι η χώρα μας «κατά τη θητεία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας θα ανταποκριθεί στις ευθύνες της με συνέπεια και ακεραιότητα». Κλείνοντας, ο κ. Σέκερης είπε λίγα λόγια στα ελληνικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτής της στιγμής για την Ελλάδα στη διεθνή σκηνή.

«Με υπερηφάνεια και αίσθημα ευθύνης σε αυτή την όμορφη συμβολική τελετή υψώνεται η σημαία της Ελλάδας, καθώς η χώρα μας αναλαμβάνει σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία τη θέση μη μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διετία 2025-2026. Η Ελλάδα καθίσταται, στην πράξη, συμπαραγωγός της διεθνούς πολιτικής για την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας, με ουσιαστικό λόγο, ρόλο και ευθύνη στις παγκόσμιες εξελίξεις. Προσηλωμένη στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής αρχών και αξιών και το Διεθνές Δίκαιο, η χώρα μας προσβλέπει να λειτουργήσει ως σταθεροποιητικός παράγοντας, να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης και να συμβάλλει στην αποκατάσταση της αληθούς έννοιας της επιταγής για την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Με στόχο την προάσπιση του σκοπού του Οργανισμού, να ενώσει δηλαδή όλα τα έθνη του κόσμου, ώστε να εργαστούν για την ειρήνη, θα προβούμε κατά τη διετή θητεία μας, σε διμερείς και πολυμερείς συνέργειες με όλα τα κράτη των Ηνωμένων Εθνών, προωθώντας την πολυμερή διπλωματία και τις Αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

