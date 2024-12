Tο 2025 έκανε «ποδαρικό» στη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία

Το Κιριμπάτι ένα νησιωτικό σύμπλεγμα στον κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό έγινε η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε στις 12 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος) το 2025.

From Kiritimati in Kiribati to the world: HAPPY NEW YEAR! 🇰🇮➡️🗺️

An overwhelming feeling to realise one of my dreams and celebrate in the land where it hits midnight first on the whole entire globe!

Welcome, 2025! 🎆#HappyNewYear#HappyNewYear2025#Kiribati#Kiritimati pic.twitter.com/6hFiLbbNn1

— Nick Rabbitts (@Nick468official) December 31, 2024