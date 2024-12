Αεροπλάνο έπιασε φωτιά στην προσγείωση: Δραματικές στιγμές για 73 επιβάτες

Δραματικές στιγμές έζησαν οι 73 επιβάτες αεροσκάφους της Air Canada κατά την αναγκαστική προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο του Χάλιφαξ στον Καναδά. Το αεροσκάφος, που είχε απογειωθεί το βράδυ του Σαββάτου από το Σεντ Τζονς του Νιουφάουντλαντ του Καναδά αντιμετώπισε πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης και «δεν μπόρεσε να φτάσει στον τερματικό σταθμό και οι πελάτες αποβιβάστηκαν με λεωφορείο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Air Canada, Πίτερ Φιτζπάτρικ. Το αεροσκάφος – ένα De Havilland DHC-8-402, σύμφωνα με την Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών του Καναδά – ολίσθησε στον διάδρομο προσγείωσης επί αρκετή απόσταση και οι επιβάτες είδαν φλόγες στην αριστερή πλευρά του, δήλωσε η επιβάτιδα Νίκι Βάλενταϊν στο CBC. «Το αεροπλάνο έτρεμε αρκετά και αρχίσαμε να βλέπουμε φλόγες στην αριστερή πλευρά του αεροσκάφους και καπνός άρχισε να βγαίνει από τα παράθυρα», πρόσθεσε. Σε βίντεο διακρίνεται το δικινητήριο αεροσκάφος να ακουμπά εν μέρει στην κοιλιά του με τα φτερά του γερμένα προς τη μία πλευρά καθώς οι επιβάτες, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, απομακρύνονταν εσπευσμένα ενώ ακούγονταν φωνές «φύγετε από το αεροπλάνο». Στη συνέχεια εθεάθησαν οχήματα πυροσβεστικής να ψεκάζουν το αεροσκάφος με νερό και επιβραδυντικό υγρό.

🚨 JUST IN: Air Canada flight lands in Halifax with a broken landing gear, resulting in the wing scraping the runway causing a fire

