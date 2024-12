Beta, η νέα γενιά: Τα χαρακτηριστικά της

Μια νέα γενιά έρχεται να κάνει το ντεμπούτο της από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Τι και αν ακόμη αρκετοί μπερδεύουν τις γενιές και χάνονται στα «ονόματα» -boomers, millennials, genZ, τώρα καλούνται να μάθουν την Generation Beta. Πρόκειται για τα παιδιά που θα γεννηθούν από την Πρωτοχρονιά μέχρι και περίπου το 2039. Ορισμένοι ειδικοί, σύμφωνα με το NBC, προβλέπουν ότι τα παιδιά αυτά θα είναι βυθισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη και στην τεχνολογία πολύ περισσότερο από τις προηγούμενες γενιές. Η επερχόμενη γενιά «θα κληρονομήσει έναν κόσμο που παλεύει με μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις», έγραψε ο δημογράφος Μαρκ ΜακΓρίντλ ανάρτηση στο μπλογκ του, σύμφωνα με το NBC. «Με την κλιματική αλλαγή, τις παγκόσμιες πληθυσμιακές μετατοπίσεις και την ταχεία αστικοποίηση στο προσκήνιο, η βιωσιμότητα δεν θα είναι απλώς μια προτίμηση αλλά μια προσδοκία». «Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που μιλούσαμε για τους millennials ως παιδιά», δήλωσε ο Τζέισον Ντόρσεϊ, ερευνητής γενεών και συγγραφέας του βιβλίου «Zconomy: How Gen Z Will Change the Future of Business – and What to Do About It».

Ο Ντόρσεϊ εκτιμά ότι η γενιά Beta θα ξεκινήσει τη ζωή της πολύ διαφορετικά από τη γενιά Alpha. Τα παιδιά των νεότερων millennials και των μεγαλύτερων Gen Zers, θα γεννηθούν σε έναν εντελώς μετα-πανδημικό κόσμο. Πολλοί από αυτούς θα ζήσουν για να δουν τον 22ο αιώνα. Όπως και οι νεότεροι της gen Alpha, μπορεί να μην βιώσουν το κλείσιμο των σχολείων και την κοινωνική απομόνωση του Covid, αλλά οι οικογένειές τους και τα αδέλφια τους θα έχουν διαμορφωθεί ανεπανόρθωτα από αυτό. «Θα είναι κάτι που ίσως τα μεγαλύτερα αδέλφια πέρασαν, σίγουρα κάτι για το οποίο μαθαίνουν στην ιστορία, αλλά όχι κάτι που είναι απαραίτητα ένα σύγχρονο γεγονός», είπε. Η gen Beta θα είναι πιθανώς θα ζουν μέσα στις smart συσκευές και την τεχνητή νοημοσύνη με έναν τρόπο που οι προηγούμενες γενιές δεν ήταν, σύμφωνα με τον Ντόρσεϊ. Όπως και η Gen Alpha, θα βασίζονται σε αυτές για την επίλυση προβλημάτων.

Επίσης, πιθανότατα θα μεγαλώσουν με την κλιματική αλλαγή ως μια τρομερή πραγματικότητα με πιο άμεσες συνέπειες στη ζωή τους. Καθώς θα ωριμάζουν, θα δουν τους ηγέτες της Gen X και των boomers να ασχολούνται με αυτά τα προβλήματα και να αντικαθίστανται σιγά σιγά από τους millennials και τη Gen Z. «Πιθανότατα θα έχουμε τη gen Z ως εκλεγμένους αξιωματούχους όταν η gen Beta θα είναι αρκετά μεγάλη για να ψηφίσει», δήλωσε ο Ντόρσεϊ. «Η κλιματική αλλαγή θα συνεχίσει να είναι μια πραγματικά μεγάλη υπόθεση γι’ αυτούς», πρόσθεσε. H gen Beta, όπως και οι δύο προηγούμενες γενιάς, προβλέπεται ότι θα μεγαλώσει με τα social media αν και δεν είναι σαφές πώς θα είναι αυτά σε 10 χρόνια από τώρα. Οι ειδικοί, πάντως, προβλέπουν ότι οι γονείς από τη Gen Z μπορεί να επιλέξουν να προστατεύσουν τα παιδιά τους από την πολύωρη χρήση των social media, ακολουθώντας μια διαφορετική προσέγγιση. «Η Gen Z γνωρίζει περισσότερα τόσο για τα θετικά όσο και για τις προκλήσεις που συνεπάγεται η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από νεαρή ηλικία», έγραψε ο ΜακΓκρίντλ. «Ως η πιο τεχνολογικά καταρτισμένη γενιά γονέων, η Gen Z βλέπει τα οφέλη της τεχνολογίας και του χρόνου στην οθόνη, αλλά εξίσου βλέπει και τα μειονεκτήματα», προσθέτει.