Καναδάς: Στις φλόγες αεροσκάφος μετά από αναγκαστική προσγείωση

Πτήση της Air Canada αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Χάλιφαξ στον Καναδά, καθώς αντιμετώπισε δυσλειτουργία με το σύστημα προσγείωσης το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με τα καναδικά ΜΜΕ η πτήση 2259 της Air Canada, την οποία εκτελούσε η PAL Airlines, που αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο St. John’s, αντιμετώπισε προβλήματα κατά τη διάρκεια προσγείωσης στις 9:30 τοπική ώρα, τα οποία προκάλεσαν ολίσθηση του αεροσκάφους και πυρκαγιά στον κινητήρα. Σύμφωνα με μαρτυρία επιβάτη, ένας από τους τροχούς του αεροπλάνου δεν άνοιξε σωστά κατά την προσγείωση.

«Το αεροπλάνο άρχισε να κάθεται σε γωνία περίπου 20 μοιρών προς τα αριστερά και, όπως συνέβη, ακούσαμε έναν αρκετά δυνατό ήχο – που σχεδόν ακουγόταν σαν ήχος σύγκρουσης – καθώς το φτερό του αεροπλάνου άρχισε να γλιστρά κατά μήκος του πεζοδρομίου, μαζί με αυτό που υποθέτω ότι ήταν ο κινητήρας», είπε στο CBC. Κατά την προσγείωση, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροπλάνο και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε υπόστεγο για να ελεγχθούν από τους διασώστες. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Για προληπτικούς λόγους, οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Χάλιφαξ ανεστάλησαν προσωρινά μετά το περιστατικό, ενώ από τα ξημερώματα της Κυριακής άνοιξε ξανά ένας διάδρομος προσγείωσης.

WATCH: Air Canada flight lands with broken landing gear at Halifax airport. Only minor injuries pic.twitter.com/k6dWYMlibR

