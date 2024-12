«Βαθιά η θλίψη»: Το υπουργείο Εξωτερικών για την αεροπορική τραγωδία στο Καζακστάν

Τη βαθιά θλίψη για τη συντριβή του αεροσκάφους στο Καζακστάν εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με την ανάρτησή του στην X Πέμπτη (26/12).

Deeply saddened by the news of the Azerbaijan Airlines plane crash in #Kazakhstan. Our sincere condolences to the families of the victims. Our thoughts go out to their loved ones and those affected by this tragic event. pic.twitter.com/AhBW7ZWV0j

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 26, 2024