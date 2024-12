Άιζακ – Λίβερπουλ: Η έκπληξη των Σαλάχβ – Φαν Ντάικ και η αγκαλιά του Τσιμίκα

Ο μικρός Άιζακ είναι το πρόσωπο της ημέρας στη Λίβερπουλ, η οποία ανήμερα των Χριστουγέννων δημοσίευσε ένα βίντεο με την ιστορία του 6χρονου οπαδού της που γεννήθηκε με το σπάνιο σύνδρομο γενετικής διαταραχής Wolf-Hirschorn αλλά και τη μοναδική μέρα που πέρασε στο προπονητικό κέντρο μαζί με τα είδωλά του, συνοδεύοντάς τους μάλιστα ως μασκότ στο νικηφόρο ντέρμπι κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι!

Όλα άρχισαν από τα social media, όπου οι γονείς του Άιζακ ανέβασαν ένα βίντεο που παίζει κιθάρα και τραγουδά με την ψυχή του το τραγούδι του Μο Σαλάχ. Ήταν αρκετό τόσο για να κερδίσει σχόλια αγάπης από φιλάθλους όλων των ομάδων, αλλά και την προσοχή των ανθρώπων της Λίβερπουλ που προσέγγισαν την οικογένεια για να οργανώσουν μια πραγματικά ξεχωριστή έκπληξη στον μικρό Scouser. Συγκεκριμένα, οι Μο Σαλάχ και Βίρτζιλ Φαν Ντάικ ανέλαβαν να επισκεφτούν σε ανύποπτη στιγμή το σχολείο του μικρού Άιζακ, κάθισαν στο τραπέζι μαζί με τους φίλους του και τον προσκάλεσαν στο προπονητικό κέντρο, όπου η χαρά του πολλαπλασιάστηκε.

Πρώτος-πρώτος στην είσοδο για να τον καλωσορίσει ήταν ο Κώστας Τσιμίκας! Με τον μικρό Άιζακ να φωνάζει «Τσίμι» μόλις τον είδε και τον Έλληνα μπακ να τον παίρνει στην αγκαλιά του. Η λατρεία του Άιζακ για τον Greek Scouser αποτυπώθηκε και στην προπόνηση όπου ο Άιζακ φώναζε το όνομά του από την εξέδρα. Τα τετ-α-τετ ακολούθησαν και με τους υπόλοιπους παίκτες, αλλά και με τον προπονητή της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, τον οποίο πήγε και βρήκε έξω από το γραφείο του!

Το ραντεβού από εκεί ανανεώθηκε για το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι, στο οποίο ο Άιζακ συνόδευσε τον Φαν Ντάικ κατά την είσοδο των ενδεκάδων στον αγωνιστικό χώρο. Ένα γεγονός που οι γονείς του δεν πίστευαν πως μπορούσε να συμβεί και για το οποίο εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους, βλέποντας τον γιο τους να είναι πιο ευτυχισμένος από ποτέ. Το σύνδρομο Wolf-Hirschorn προσβάλλει ένα ανά 50.000 παιδιά κατά τη γέννησή τους παγκοσμίως και όπως ανέφεραν οι γονείς του, ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητά του να μιλά ή να περπατά στο μέλλον. Προς το παρόν, όμως, παραδέχονται πως τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να πηγαίνουν καλύτερα για τον μικρό τους, ο οποίος έζησε τη μέρα των ονείρων του με πρωταγωνιστές τα είδωλά του, και θα τη θυμάται για πάντα.

The six-year-old singing Kopite that captured our hearts ♥️

Here’s how Virgil van Dijk and Mo Salah surprised Isaac at his school and made sure he created unforgettable memories 🥰 #RedTogether pic.twitter.com/fVMGHxlj8h

— Liverpool FC (@LFC) December 25, 2024