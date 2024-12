YouTube: Έγινε ο «βασιλιάς του σαλονιού» το 2024

To YouTube δημιουργήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2005 και μέχρι σήμερα έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα streaming περιεχομένου. Το πρώτο βίντεο με τίτλο «Me at the zoo», δείχνει τον συνιδρυτή Τζουντ Καρίμ στο ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο. Τον Οκτώβριο του 2006, η εταιρεία αγοράστηκε από την Google με ανταλλαγή μετοχών αξίας 1,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και σήμερα λειτουργεί ως θυγατρική της Google.

Πλέον έχει καθιερωθεί ως βασικός «παίκτης» σε τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, tablet, υπολογιστές. Ο Kurt Wilms, διευθυντής διαχείρισης προϊόντων του YouTube στην τηλεόραση, σε μια ανασκόπηση της χρονιάς παρουσίασε ορισμένα ενδιαφέροντα στατιστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πλατφόρμας ως πηγή ψυχαγωγίας στο σπίτι.

Πάνω από ένα δισεκατομμύριο ώρες περιεχομένου

Έκανε γνωστό πως οι χρήστες της πλατφόρμας, μόνο το 2024, παρακολούθησαν πάνω από ένα δισεκατομμύριο ώρες περιεχομένου καθημερινά μέσω τηλεοράσεων. Οι χρήστες επεσήμαναν ότι η παρακολούθηση του YouTube στις τηλεοράσεις τους διευκολύνει την παρακολούθηση περιεχομένου με την οικογένεια και τους φίλους τους. Το αθλητικό περιεχόμενο σημείωσε αλματώδη αύξηση στη δημοτικότητά του με τον χρόνο προβολής στις τηλεοράσεις να αυξάνεται πάνω από 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, τη μεγαλύτερη έκπληξη αποτέλεσαν τα podcasts. Όλα τα μάτια – και τα αυτιά – των χρηστών της πλατφόρμας παρακολούθησαν πάνω από 400 εκατομμύρια ώρες τον μήνα στις τηλεοράσεις τους.

Αυτή η αύξηση της τηλεθέασης δεν είναι τυχαία. Το μερίδιο των βίντεο που μεταφορτώνονται στο YouTube σε 4K ανάλυση έχει αυξηθεί πάνω από 35% σε ετήσια βάση, καθώς οι δημιουργοί δίνουν προτεραιότητα σε εμπειρίες προβολής υψηλής ποιότητας. Και αυτή η επένδυση αποδίδει καρπούς: ο αριθμός των δημιουργών που αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους από την τηλεόραση έχει αυξηθεί περισσότερο από 30% σε ετήσια βάση, αναφέρει ο Wilms.

Πηγή: in.gr