Αμερικανίδα διαιτολόγος ταξίδεψε στην Ελλάδα και βρήκε «τον παράδεισο του φαγητού»

Αμερικανίδα διαιτολόγος, που ταξίδεψε στην Ελλάδα και όπως λέει βρήκε «τον παράδεισο του φαγητού», αποφάσισε να μοιραστεί με τους αναγνώστες της τα γαστρονομικά μαθήματα που αποκόμισε από την επίσκεψη στη χώρα μας. Η Λόρεν Μάνακερ, πτυχιούχος κλινικής διατροφής και διαιτολόγος με 20 χρόνια εμπειρίας, αρθρογράφησε στο Business Insider για την πρώτη της επίσκεψη στην Ελλάδα, όπου εντρύφησε στον μεσογειακό τρόπο ζωής, απολαμβάνοντας «όλα τα λαχανικά, το ελαιόλαδο και το κρασί». Με την επιστροφή της στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Μάνακερ αποφάσισε να προσθέσει πέντε ελληνικές συνήθειες στη διατροφή της και παροτρύνει τους Αμερικανούς αναγνώστες της να κάνουν το ίδιο. Η Μάνακερ γράφει ότι ποτέ πριν έρθει στην Ελλάδα δεν της είχε περάσει από το μυαλό να τρώει σαλάτες για πρωινό, όμως λέει ότι το να ξεκινάει τη μέρα της με μία ελληνική σαλάτα γεμάτη «χρώμα και φυτικές ίνες» ήταν «υπέροχο».

Άλλωστε, οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν λαμβάνουν την απαραίτητη ποσότητα λαχανικών ή φυτικών ινών και η κατανάλωση μιας μερίδας τους με το πρώτο γεύμα της ημέρας μπορεί να τους βοηθήσει «να ξεκινήσουν σωστά τη μέρα τους».

Το μέλι πάει με τα πάντα

Μπορεί το μέλι να θεωρείται προστιθέμενη ζάχαρη, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να το αποκλείουμε εντελώς από τη διατροφή μας, σύμφωνα με τη διαιτολόγο. Η Μάνακερ υπογραμμίζει ότι μια μικρή δόση μελιού μπορεί να κάνει τα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά τρόφιμα πολύ πιο εύγευστα. Επιπλέον, σε αντίθεση με την εξευγενισμένη ζάχαρη, το μέλι έχει ένα εντυπωσιακό φυτοχημικό και αντιοξειδωτικό προφίλ, το οποίο σύμφωνα με μελέτες μπορεί να βοηθήσει στη μακροζωία και την πρόληψη ασθενειών. «Είναι εξαιρετική γαρνιτούρα για ένα μπολ με γιαούρτι και φρούτα, αλλά προσθέτει επίσης μια ωραία γεύση σε τυριά, λαχανικά και άλλα αλμυρά πιάτα», γράφει η Μάνακερ.

Ένα ποτήρι κρασί είναι το ιδανικό συνοδευτικό για κάθε γεύμα

Παρότι η ίδια δε συνηθίζει να πίνει αλκοόλ, όσο ήταν στη χώρα μας η Αμερικανίδα συνόδευε κάθε γεύμα της με ένα ποτήρι κρασί, τονίζοντας ότι η παρουσία του ποτού βοήθησε την ίδια και την παρέα της να ευχαριστηθούν τα γεύματά τους, κάνοντας τους επίσης να μείνουν λίγο παραπάνω στο τραπέζι. Όπως εξηγεί η Μάνακερ, αν ποτέ θέλει πραγματικά να ευχαριστηθεί ένα γεύμα, μπορεί πλέον να παραγγέλνει και ένα μικρό ποτήρι κρασί. Οι σαρδέλες είναι μία από τις πιο θρεπτικές τροφές, ως μια από τις καλύτερες πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων και σε αντίθεση με ορισμένα ψάρια, έχουν και χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδράργυρο. Όμως στις ΗΠΑ είναι πιο εύκολα διαθέσιμες σε μορφή κονσέρβας, κάτι που απωθούσε τη Μάνακερ. Μέχρι που ήρθε στην Ελλάδα και έμαθε πόσο «πεντανόστιμες είναι όταν είναι βουτυρωμένες και καρυκευμένες με βότανα, σκόρδο και λεμόνι». Τώρα, συμβουλεύει τους ακολούθους της να τις ψήνουν γρήγορα στη σχάρα και έπειτα να τους ρίχνουν ελαιόλαδο, πριν το σερβίρισμα.

My Grilled Seafood Salad with Prawns and Calamari. Who's digging in? pic.twitter.com/sm5KeJw40G

Όλοι γνωρίζουν πόσο νόστιμα είναι τα καλαμαράκια στην τηγανιτή μορφή τους, αλλά κανένας διαιτολόγος δε θα ενέκρινε την παρουσία πολλών τηγανιτών σε μία υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Στην Ελλάδα, όμως, η Μάνακερ «έμεινε έκπληκτη από το πόσο εύγευστα είναι και τα ψητά καλαμαράκια». Όσο για την παρασκευή τους, λέει ότι είναι πολύ απλή: «Ρίξτε τα φρέσκα καλαμάρια σε μερικά μυρωδικά, σκόρδο, λεμόνι και ελαιόλαδο, πριν τα ψήσετε για λίγο στη σχάρα».

