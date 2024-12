NASA Χριστούγεννα: Ευχές από τους αποκλεισμένους αστροναύτες

Οι αστροναύτες της NASA που παραμένουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό λόγω τεχνικού προβλήματος, έστειλαν ευχές για τα Χριστούγεννα. Οι Sunita Williams, Barry Wilmore, Don Pettit και Nick Hague ταξίδεψαν στο Διάστημα τον Ιούνιο για αποστολή οκτώ ημερών, αλλά κατέληξαν να παραμένουν σε τροχιά μάλλον μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025, εξαιτίας βλάβης στο διαστημόπλοιο Starliner της Boeing που θα τους γυρνούσε στη Γη.

NASA astronauts Suni Williams, Don Pettit, Nick Hague, and Butch Wilmore shared a holiday greeting and expressed well wishes to those back home on Earth during a pre-recorded message on Dec. 23, 2024. pic.twitter.com/u4YTu8Pjb5

— International Space Station (@Space_Station) December 23, 2024